Latin Grammy 2023: los nominados en las principales categorías

Grabación del año

"No es que te extrañe" – Christina Aguilera

"Carretera y manta" – Pablo Alborán

"Déjame llorarte" – Paula Arenas con Jesús Navarro

"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" – Bizarrap con Shakira

"Si tú me quieres" – Fonseca y Juan Luis Guerra

"Mientras me curo del cora" – Karol G

"De todas las flores" – Natalia Lafourcade

"Ojos marrones" – Lasso

"La fórmula" – Maluma y Marc Anthony

"Despechá" – Rosalía

"Correcaminos" – Alejandro Sanz con Danny Ocean

Álbum del año

"La cu4rta hoja" – Pablo Alborán

"A ciegas" – Paula Arenas

"De adentro pa afuera" – Camilo

"Décimo cuarto" – Andrés Cepeda

"Vida cotidiana" – Juanes

"Mañana será bonito" – Karol G

"De todas las flores" – Natalia Lafourcade

"Play" – Ricky Martín

"Eadda9223" – Fito Páez

"Escalona nunca se había grabado así" – Carlos Vives

Canción del año

"Acróstico" – Kevyn Mauricio Cruz Moreno, L.E.X.U.Z, Luis Fernando Ochoa y Shakira

"Amigos" – Pablo Alborán y María Becerra

"De todas las flores" – Natalia Lafourcade

"Ella baila sola" – Pedro Julián Tovar Oceguera

"NASA" – Édgar Barrera, Camilo y Alejandro Sanz

"Ojos marrones" – Luis Jiménez, Lasso y Agustín Zubillaga

"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" – Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz y Shakira

"Si tú me quieres" – Fonseca, Yadam González y Yoel Henríquez

"Tqg" – Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums y Shakira

"Un x100to" – Bad Bunny, Édgar Barrera, Marco Daniel Borrero y Andrés Jael Correa Ríos

Mejor canción pop

"5:24" - Edgar Barrera & Camilo

"Bailo Pa Ti" - Natalia Hernández Morales, Monsieur Periné, Santiago Prieto Sarabia, Julio Reyes Copello y Mitchie Rivera

"Contigo" - Pablo Alborán, Mauricio Rengifo, Andrés Torres y Sebastián Yatra

"Déjame Llorarte" - Paula Arenas y Manuel Ramos

"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" - Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno y Shakira

Mejor fusión/interpretación urbana

"La Jumpa" - Arcangel Featuring Bad Bunny

"Ojalá" - María Becerra

"Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" - Bizarrap Featuring Quevedo

"Tqg" - Karol G Featuring Shakira

"Yandel 150" - Yandel & Feid

Mejor interpretación de reguetón

"Automático" - María Becerra

"La Receta" - Tego Calderón

"Feliz Cumpleaños Ferxxo" - Feid

"Gatúbela" - Karol G Featuring Maldy

"Hey Mor" - Ozuna & Feid

Mejor álbum de música urbana

"Xtassy" - Akapellah

"Saturno" - Rauw Alejandro

"3Men2 Kbrn" - Eladio Carrión

"Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum" - Feid

"Mañana Será Bonito" - Karol G

"Alma" - Nicki Nicole

Mejor canción urbana

"Automático" - María Becerra

"La Jumpa" - Bad Bunny y Austin Santos

"Mi Mejor Canción" - Nelson Onell Diaz, Farruko, Gocho, Franklin Jovani Martinez & Eric Pérez Rovira

"Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" - Santiago Alvarado, Bizarrap y Quevedo

"Tqg" - Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums y Shakira

"Yandel 150" - Jowan, Andres David Restrepo, Joan Manuel Ubinas Jiménez y Yandel

Mejor álbum de rock

"Íntimo Extremo" - 30 Años - A.N.I.M.A.L

"Cowboys De La A3" - Arde Bogotá

"De La Tierra III" - De La Tierra

"Dopelganga" - Eruca Sativa

"Sólo D' Lira" - Molotov

Mejor álbum de música alternativa

"Martínez" - Cabra

"Nacarile" - iLe

"Bolero Apocalíptico" - Monsieur Periné

"Mesa Dulce" - Dante Spinetta

"Reputa" - Zahara

Mejor álbum cantautor

"Nueve" - Santiago Cruz

"Los Mejores Años" - Joaquina

"De Todas Las Flores" - Natalia Lafourcade

"Tierra De Promesas" - Maréh

"El Equilibrista" - Juan Carlos Pérez Soto

Mejor nuevo artista

Borja

Conexión Divina

Ana Del Castillo

Natascha Falcão

Gale

Paola Guanche

Joaquina

Leon Leiden

Maréh

Timø