Depeche Mode regresó a México

Reconocer que el público de una agrupación es fiel no es nada complicado, el recinto estaba lleno de fanáticos, algunos incluso irán al estadio en más de una ocasión. Cada canción fue coreada, desde la única y mítica canción de su disco debut, "Just Can't Get Enough", pasando por grandes éxitos como "Precious" o "Ghost Again", e incluyendo cinco temas de su más reciente álbum, el ya mencionado Memento Mori.

(Ocesa. Lulu Urdapilleta)

La experiencia para el público

Las bandas míticas o clásicas se pueden permitir casi de todo, pero el show es algo corto, la banda sigue sin interactuar con el público desde hace años, incluso ahora que realizaron algunas dinámicas que, podrían o no salir en el audiovisual (recordemos que faltan 2 fechas). Pero sí puedo dejar algo muy claro es que, este es un espectáculo que vale lo que cuesta y jamás podrás arrepentirte de verlos.

Es un must de aquellos que gozan de las 'buenas bandas'. Además, Dave Gahan es un icono de la música, no hay lugar a la discusión.

Este es el Setlist de Memento Mori Tour

Speak to Me (instrumental outro)

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It's No Good

Sister of Night

In Your Room (Zephyr Mix)

Everything Counts

Precious

Speak to Me

A Question of Lust

Soul With Me (Acústica)

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I'm Used To (Jacques Lu Cont Remix)

World in My Eyes (Dedicada a Andrew Fletcher)

Wrong

Stripped

John the Revelator

Enjoy the Silence

Encore:

Waiting for the Night

Just Can't Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Long Live The M (Memento Mori).