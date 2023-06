Ya hay cartel del Corona Capital 2023: line-up, fechas, boletos…

Este año, el festival no decepcionó a sus fieles seguidores y para su edición 2023 presentó un cartel con grandes artistas internacionales que sin duda serán bien recibidos en tierras mexicanas.

Así queda el cartel del Corona Capital 2023

Los rumores sobre la presencia de Pulp, New Order, The Cure, Blur y Florence and the Machine fueron confirmados, por lo que podremos disfrutar de sus presentaciones en un mismo lugar.

Entre otros artistas destacados de la edición 2023 del Corona Capital se encuentran Blur, Pulp y The Chemical Brothers

¿Cuándo es el festival?

El festival será los próximos 17,18 y 19 de Noviembre

¿Cuándo es la preventa?

La preventa comenzará el 9 de junio de 2023

Precio de los boletos

Se espera que ronden los precios del año pasado, pero un no se confirman

Cartel completo