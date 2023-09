Messi se perderá el próximo partido del Inter Miami

Tanto Messi como Alba, que venían arrastrando fatiga muscular, regresaron al once inicial este miércoles pero tuvieron que ser sustituidos en los minutos 37 y 35 de la goleada 4-0 ante el Toronto FC.

Ante la prensa, Martino no quiso valorar las opciones de ambos para el duelo por el título de la US Open Cup ante el Houston Dynamo, gran prioridad actual de la franquicia.

"Hay que ir día a día, sé que tenemos una final pero no entrarán en la cancha si no están en condiciones de hacerlo", subrayó el 'Tata'. "Tenemos que ver el informe del médico, lo que nos dicen ellos y decidiremos".

"Obviamente, no hay ninguna chance de que el domingo vayan a estar" para el derbi de Florida ante el Orlando City, avanzó el técnico del Inter, equipo que está peleando por clasificar a los playoffs de la liga norteamericana (MLS).

"No se me antoja que sea nada nuevo ni más grande de lo que venían teniendo. Son fatigas, no creo que haya lesión muscular", dijo Martino, reconociendo que necesitan confirmar ese diagnóstico con pruebas médicas.

El entrenador argentino defendió su decisión de alinear a Messi y a Alba y negó cualquier tipo de presión a la pareja ante la necesidad de victorias que tiene el Inter, que está cuatro puestos por debajo de las plazas de playoffs.

Después de que descansaran la semana pasada "hicimos entrenamientos donde se manifestaron bien y entendimos que estaban aptos para jugar, ellos también lo entendían así", recalcó.

En el caso de Messi, quien tampoco participó en un partido de Argentina ante Bolivia la semana pasada, Martino señaló que tiene problemas con una "cicatriz de una lesión vieja que le molesta".

"En las imágenes con las que vino de la selección argentina no tenía lesión muscular. Nosotros lo preservamos por esa cicatriz y yo creo que sigue siendo lo mismo, que no hay una lesión muscular", afirmó. "Pero esto lo digo más por una conversación con él que porque hayamos hecho imágenes. Hay que esperar”.