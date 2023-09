Ludwika Paleta y Juanpa Zurita no hacen mala pareja

La comedia es uno de los géneros favoritos de los mexicanos y tiene oportunidades invaluables para discutir diferentes temas en familia con una provocación muy ligera.

"Es un género que yo disfruto mucho desde que yo creo que era adolescente. Y me gusta mucho hacerlas. Me parece que además, haciendo comedia, tienes chance de decir muchas cosas en un tono ligero, que al mismo tiempo tienen mucha profundidad", reflexiona Ludwika Paleta.

Juanpa Zurita es de los grandes veteranos de la producción contenido digital en español, sin embargo, en la actuación ha incursionado recientemente, por lo que ser parte de un largometraje ya tiene un peso distinto para él. "Este es un paso diferente a todo lo que he hecho antes. Y a títulos personales, uno que tenía muchas ganas de lograr hace mucho tiempo. Es la primera vez que yo puedo experimentar verme así y no encontrarme a mí. Totalmente chistoso. No encontrar a Juanpa en ciertas cosas, que digo: "pinche Javi, güey, está galán, o luego digo, güey, ¿por qué no adopto ese look?", recuerda bromeando el youtuber con casi 11 millones de suscriptores.

Se vale ser "cougar"

Ludwika Paleta es una mujer con una trayectoria en el entretenimiento de 35 años, por lo que aparecer en escena con Juanpa y ser pareja la ponen en este sitio de "cougar", "milf", o uno de esos términos con el que se define a una mujer muy atractiva que tiene una relación con un hombre menor. Para la actriz este tema tiene mucha carga moral y sexista.

El tema de la mujer mayor que se enamora de un un chavito mucho más joven que ella, no se habla y está inaceptado

"Yo creo que a pesar de que estamos en el 2023 y que hay muchas cosas de las cuales se está empezando a hablar y mucha apertura y aceptación hacia algunas cosas", apunta Paleta. "El tema de la mujer mayor que se enamora de un un chavito mucho más joven que ella, no se habla y está inaceptado, además de ser súper juzgado", añade la actriz.

"La diferencia de 20 años es una eternidad, pero yo tengo amigas que salen con hombres de 5 años, 6 años, 7 años menores que ellas, y es como, ¿en serio?", complementa en su reflexión la protagonista.

"Deberíamos de normalizar el tema, yo creo. Lo que pasa es que tiene muchas implicaciones y justo la película pone ahí muchos temas de los cuales se va a seguir hablando. Yo creo que no resuelve mucho y ni siquiera tiene esa intención, simplemente es sembrar esas conversaciones y ver por qué es tan injusto. Replantearnos y hacernos esas preguntas, ¿por qué las mujeres sí y los hombres no?", atiza señalando la diferencia de lógica de cuando una mujer tiene una relación con una pareja de menos edad.

Por su parte, Zurita, tiene una visión del caso de forma contrastante, "En mi caso creo que soy parte de una generación que yo ya no creo que tenemos ese tabú. Creo que es cada vez más normal que haya hombres que salgan con mujeres más grandes. ¿20 años? Yo no conozco personalmente a nadie con una relación así, pero al mismo tiempo creo que el simple hecho de ser más grande antes era criticado", apunta el actor.