Bruce Springsteen pospone sus conciertos

El veterano rockero de 73 años dijo que tenía "el corazón roto" por tener que aplazar sus espectáculos. "Volveremos para retomar estos shows y algo más", escribió.

"Nos lo hemos pasado en grande en nuestros conciertos de Estados Unidos y deseamos vivir más buenos momentos. Volveremos pronto", agregó.

Springsteen ha estado de gira con su "E Street Band" desde principios de año.

En agosto pospuso dos conciertos debido a una enfermedad no especificada.

Autor de grandes éxitos como "Streets of Philadelphia" y "Dancing in the Dark", Springsteen ha vendido más de 150 millones de discos.

Según la Clínica Mayo, las úlceras pépticas son llagas abiertas que se desarrollan en el revestimiento interior del estómago y en la porción superior del intestino delgado. El síntoma más frecuente es el dolor abdominal.