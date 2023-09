Camilo tuvo un momento de suspenso en el aeropuerto de Madrid

En sus redes sociales narró el momento en el aeropuerto de Barajas. "Cuando llegamos a inmigración había un oficial de migración, un tipo muy guapo, y me dice: qué buen bigote tienes. Y le digo yo: muchas gracias. Y el tipo me dice: ¿Cómo te lo peinas?. Y le digo yo: con una cera, bla bla bla. Entonces el tipo me dice en un momento: Sí, muy estilo como el cantante este, Camilo", comentó.

"Y le digo yo: efectivamente, como el de Camilo. Y me dice: si, sí, sí, muy parecido el bigote", amplia en su narración el artista.

"Le entrego el pasaporte y el tipo dice: 'Ah mira, colombiano. ¡Como Camilo también! ¡Qué casualidad! ¿No?' Y le digo: sí sí. Qué casualidad", prosigue el cantante.

Aunque esto no paró ahí: "Pero claro, cómo será sorpresa de este tipo cuando abre el pasaporte y el tipo dice: ah, ¡te llamas Camilo también! Y yo le dije: Sí. Y él: no, no puede ser. Esto ya sí es la casualidad más grande del mundo, no puede ser".

"Y me dice: 'no cantarás también, ¿no?' Porque me ve la guitarra. Y le digo: pues sí. Y me dice: No. Es que no puede ser esta casualidad, qué increíble", relata emocionado el propio Camilo, que explica el momento en que aquel representante de migraciones entendió de que él era el interprete de "Tutu".

"Cuando me estoy yendo de allí había un niño que me pidió una foto y ahí el tipo como que le se le tildó la Matrix y entendió y dijo: '¡Es que tú eres Camilo!", recuerda entre entre risas.

"Hicimos la foto, me dio mucha risa porque yo había escuchado una historia de que Charles Chaplin se inscribió en un concurso de imitación de Charles Chaplin y quedó de segundo", termina el video.