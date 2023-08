Taylor Swift: ¿qué llevar al concierto y cuánto deben medir las mochilas?

Se ha dado a conocer una lista de cosas que puedes ingresar al recinto y lo que debes dejar en casa para que no tengas inconvenientes para acceder al "Eras Tour" en su parada por CDMX.

Recuerda que para tu ida y regreso el Metro de la capital mexicana tendrá horarios especiales para este evento y habrá servicio hasta la 1am en las líneas 2, 3, 8, 9 y B.

#AvisoMetro: Debido al evento que se llevará a cabo en las inmediaciones de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9, el Metro ampliará su horario hasta la 1:00 am los días 24, 25, 26 y 27 de agosto en las estaciones de las Líneas 2, 3, 8, 9 y B. Toma previsiones. pic.twitter.com/m8wyGbmASy — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 24, 2023

¿Qué sí llevar al concierto?

Según lo dado a conocer por Ocesa, empresa responsable de este evento, lo que puedes ingresar al Foro Sol es:

Lentes.

Tapones para oídos.

Toallas y tampones (Pieza individual).

Medicamento con receta.

Binoculares sin láser.

Pulseras de la amistad.

¿Qué no llevar?

No se permiten pancartas ni postes.

No se permiten letreros de más de 11" x 17" (25 cm x 42cm).

No se permiten bebidas alcohólicas.

No se permite comida ni bebida.

No se permiten sustancias ilegales.

No se permiten contenedores de vidrio o metal de ningún tipo.

No se permiten cámaras profesionales o comerciales/equipo fotográfico, cámaras de video, GoPros, dispositivos de grabación de audio o trípodes; no se permitirá la grabación de video o audio (excepto teléfonos celulares personales).

No se permite ropa, disfraces o efectos personales que puedan impedir la vista de los que están a su alrededor o detrás de usted.

No se permiten esposas ni otros artículos de restricción.

No se permiten animales (excepto animales de servicio para personas con discapacidad).

Swifties de Ciudad de México! Estamos muy emocionados por ver los shows de Taylor Swift | The Eras Tour esta semana. Desliza y conoce todo lo que necesitas saber para #MexicoCityTSTheErasTour. Click en el link para más información: https://t.co/mdWxCqTizO pic.twitter.com/i9EoQ5xION — Ocesa Total (@ocesa_total) August 23, 2023

¿Cuánto son 12 pulgadas a centímetros (cm)?

Hay una medida permitida para las bolsas personales y estas tienen una dimensión de 12" x 12" x 4". En el sistema métrico está tendría que ser de 30.48 cm x 30.48 x 10 cm, de otra forma no podrás ingresar con una mochila o cualquier bolso que supere estás dimensiones.