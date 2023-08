Así van las conversaciones de guionistas de Hollywood con los estudios

Los detalles de la última propuesta de la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), el grupo comercial que representa a Walt Disney DIS.N, Netflix NFLX.O y otros grandes estudios y empresas de streaming, siguen envueltos en el secreto. Sin embargo, los miembros del Gremio de Guionistas de América ven motivos para la esperanza.

"Me siento prudentemente optimista. Estuve aquí durante la huelga de 2007-8 y hablar puede ir muy despacio, hablar puede romperse o hablar, si vienen con un acuerdo real, puede ir bastante rápido", dijo a Reuters la guionista de "Flashpoint" Pam Davis fuera de los estudios de Amazon en Culver City.

"Así que estoy en el bando en el que creo que volveremos al trabajo en septiembre", añadió. "Pero si no lo estamos, estamos bien con eso. Si no es el acuerdo adecuado, no lo aceptaremos", añadió.

Los guionistas se declararon en huelga el 2 de mayo por el estancamiento de las compensaciones, el personal mínimo en las salas de guionistas, los pagos residuales y los límites a la inteligencia artificial. El 14 de julio se les unieron a las manifestaciones los miembros del Sindicato de Actores de Cine, lo que supuso la paralización de gran parte de la producción cinematográfica y televisiva estadounidense.

En lo que sería una señal de progreso en un conflicto laboral de meses de duración, los negociadores de la WGA y AMPTP se reunieron el martes para discutir la última propuesta de contrato, más de 100 días después de la huelga.

"Están hablando de nuevo cuando no lo hacían hace un par de semanas", dijo el enlace del WGA y guionista de "Physical", K.C. Scott. "A eso es a lo que me agarro"

Scott añadió que aunque no sabe lo que AMPTP ofreció al gremio, la WGA está preparando una contraoferta que confía será en el mejor interés de los guionistas.

Aunque Terri Kopp, guionista de "Ley y orden" y enlace del WGA, también se muestra optimista sobre la continuación de las conversaciones con los estudios, le preocupa que se filtre información de sus sesiones confidenciales de negociación.

"Nos hace sospechar porque las filtraciones están diseñadas para que ellos (los estudios) queden bien y el WGA mal", dijo Kopp. "Creo que existe la posibilidad de que estén tratando de hacernos ilusionar y luego sacar el balón como Lucy".