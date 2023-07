Huelga de guionistas: películas, series afectadas y todo lo que debes saber

El Sindicato de Actores de la Pantalla SAG-AFTRA, que agrupa a 160 mil actores y artistas, se suma así al de los guionistas que ya llevan once semanas en los piquetes afueras de los estudios con exigencias similares, una protesta conjunta no vista desde 1960.

¿Qué actores apoyan la huelga?

El SAG-AFTRA representa tanto a extras como a estrellas de cine y reconocidos actores se suman a las acciones de protesta.

Meryl Streep, Ben Stiller y Colin Farrell son algunos que han expresado su apoyo a la huelga públicamente. Otros actores que están a favor son Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Matt Damon y Robert Downey Junior.

Incluso, Kevin Bacon, Eva Longoria, Glenn Close, Amy Schumer, y Mark Ruffalo son algunos de los 300 nombres que firmaron una carta de apoyo a la huelga.

¿Qué películas y series serán afectadas?

La huelga de guionistas había reducido el número de producciones, pero con los actores de brazos caídos, las nuevas temporadas de series y próximas películas en el calendario sufrirán retrasos. Entre los títulos que destacan son:

SERIES

-The Last of Us (Temporada 2)

-Stranger Things (Temporada 5)

-Andor (Temporada 2)

-Emily in Paris (Temporada 4)

-Euphoria (Temporada 3)

-The White Lotus (Temporada 3)

-Yellowjackets (Temporada 3)

-The Mandalorian

-House of the Dragon (Temporada 2)

-El señor de los anillos: los anillos del poder (Temporada 2)

PELÍCULAS

-Spider-Man: No Way Home

-Captain America: Brave New World

-Deadpool 3

-Ghostbusters 4

-Community: The Movie

¿Qué pasará con Hollywood?

El corazón de Hollywood es la industria del entretenimiento. Una pausa en las producciones afectará a varios negocios del sector de servicios, además del área creativa. No hay números frescos para medir el impacto económico, pero hay precedentes.

Una de las grandes diferencias entre los sindicatos y los estudios son los llamados "residuales", pagos hechos por cada vez que las plataformas transmiten una producción en la cual participaron.

Para los actores, la fórmula debe considerar la popularidad de las producciones a la hora de realizar la compensación. Así, un programa más visualizado generaría más pagos "residuales".

Pero las plataformas como Netflix y Disney+ mantienen bajo llave las estadísticas de visualización, y ofrecen la misma tarifa por todo lo que transmiten en sus catálogos, independientemente de su popularidad.

Tanto actores como guionistas quieren además regular el uso futuro de la inteligencia artificial en la industria, que ven como una amenaza a su trabajo. Esta doble huelga confirma una crisis existencial de la industria de Hollywood.

