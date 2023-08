Ella es Wendy Guevara

Durante su participación en el programa de telerealidad tuvo dudas de permanecer en este, y una de sus principales declaraciones fue en la que hizo patente la discriminación en la que como mujer trans no veía posibilidades. Una visión en la que nunca una persona de esa identidad había logrado trascender en un concurso de esta proyección.

No sé si esté mal en lo que pienso, pero ¿cuándo has visto que una trans gane un reality o algo?

"No sé si esté mal en lo que pienso, pero ¿cuándo has visto que una trans gane un reality o algo?, no, yo nunca, siento que no, por eso digo que ‘no no voy a ganar’, porque una trans nunca ha ganado nada, sería un escándalo, ay, dirían ‘la jota que ganó’", expresó Guevara en una conversación que tuvo durante su estadía en el programa que los mantuvo aislados 71 días. Pese a su pesimismo, la originaria de León, Guanajuato, se convirtió en ganadora y con algunas lecciones en varios aspectos.

¿Quién es Wendy Guevara?

Wendy Guevara es una creadora de contenidos web mexicana que ganó notoriedad en 2017 debido a un video viral junto a su amiga Paola Suárez, en el que aparecian en un paraje pidiendo ayuda mientras se autodenominaban "Perdidas". Este clip se volvió tan popular que ganó un premio en los MTV MIAW, un certamen donde se premia a lo más viral y popular del internet en México.

Si no lo viste, que es prácticamente imposible, este es el famoso video que les abrió las puertas de la fama a las "Perdidas".

Wendy ha construido una destacada trayectoria en la industria del entretenimiento, atrayendo a una amplia base de seguidores en varias plataformas de redes sociales. Además de su presencia en línea, también ha incursionado en el mundo empresarial con emprendimientos en la industria de la belleza. Su influencia y versatilidad la han convertido en una figura prominente tanto en el mundo digital como en el empresarial.

Nombre: Wendy Guevara Venegas

Fecha de nacimiento: 12 de agosto de 1993

Edad: 30 años

Ciudad de nacimiento: León, México

Ocupación: Celebridad de internet, cantante, actriz, influencer y empresaria

¿Cuánto ganó Wendy Guevara en La Casa de los Famosos?

El premio estipulado por La Casa de los Famosos es de 4 millones de pesos para el ganador, en este caso ganadora. La triunfadora comentó que usaría ese monto para pagar su casa minutos antes de revelar que ella habría ganado el premio por encima del otro finalista, Nicola Porcella.

Momento en el que la reina Wendy gana #LaCasaDeLosFamososMx 💋



pic.twitter.com/nlYXFk55c3 — La Wendy Guevara (@LaWendyGuevara) August 14, 2023

No te pierdas: La Casa de los Famosos ha sido una de las grandes apuestas de ViX.

¿Cuántos votos recibió Wendy Guevara?

Obtuvo un impresionante total de 18 millones de votos de los 34 millones emitidos según se dio a conocer durante la final del programa. Con esto logró asegurar el primer lugar. En segundo lugar quedó el exfutbolista peruano Nicola Porcella, seguido por Poncho De Nigris en tercer lugar y Sergio Mayer en la cuarta posición. Su victoria fue contundente y respaldada por una notable cantidad de votantes.

Wendy Guevara: Un símbolo de la población LGBT+

Wendy Guevara ha sido arropada de forma multitudinaria por la población LGBT+, llevando conversaciones del abuso y violencia que sufren personas trans, además de dar una reivindicación a su identidad y de como no sentirse intimidada ante entornos que continuamente la cuestionan.

No estoy aquí para complacerte, Poncho

Entre las cosas que más se recuerdan de su paso por el programa de televisión fue cuando Poncho de Nigris criticó a Wendy por su apariencia, a lo que ella respondió con dignidad: "No estoy aquí para complacerte, Poncho". Su respuesta resalta que nuestra imagen es personal y no está sujeta a las expectativas de otros, reafirmando su posición como una mujer segura y empoderada.

En varios momentos ha sido muy consecuente con su identidad y ha señalado que es una chica trans, pero no toma una postura de ser una mujer y así lo explicó en un podcast: "A mí siempre me han atacado muchas chicas y más chicas que están en eso de los colectivos...", comentó. "Porque yo siempre he dicho que yo no me considero una mujer. Yo siempre he dicho que yo soy una chica transexual y para mí una mujer es la mujer biológica que puede dar un bebé", apuntó.

Me deben de respetar mi decisión si yo no me creo una mujer 100%

"Me deben de respetar mi decisión si yo no me creo una mujer 100%. Me gusta ser afeminada, tener bubis es mi pedo y es mi rollo, deben de aceptarme como yo quiero. Yo no doy ejemplo a nadie, yo no soy el kínder de la maestra Lupita, no estoy educando a nadie yo hago mi contenido y nada más echo desmadre y todo y enseñó mi vida si quieren ver algo educativo o algo hay páginas y hay canales para eso", puntualizó.

El momento del triunfo de Wendy en el Coecillo, su barrio. pic.twitter.com/xPyVeAb5pJ — Diana (@salchipulpa) August 14, 2023

Durante la final en Coecillo, el barrio donde creció en León, Guanajuato, miles de personas se reunieron en una verbena popular a celebrar la llegada de Wendy a estas instancias. La multitud vitoreaba con la arenga: "Wendy carona, ya eres ganadora". A su vez en Ciudad de México se reunieron cientos de personas en la columna de la Independencia en Paseo de la Reforma para festejar su triunfo. Playeras con su rostro se veían por todos lados en estos eventos.

Al final del día Wendy Guevara es un personaje entrañable con el que México se identificó y pudo ver abrazar por medio de un programa que expuso su vida, autenticidad y carisma en 71 días frente a las cámaras.