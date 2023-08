Madre de Angus Cloud: "No tenía intención de acabar con su vida"

Cloud falleció el pasado 1 de agosto a los 25 años de edad, y las causas de su muerte no habían sido aclaradas hasta este fin de semana luego de una declaración que emitió su madre Lisa Cloud.

Versiones señalaban que el actor se había quitado la vida tras la muerte de su padre, ocurrida una semana antes, pues se encontraba luchando intensamente con la pérdida.

Sin embargo, su madre aclaró que Angus no tenía intención de terminar con su vida.

No tenía la intención de terminar con su vida

"No tenía la intención de terminar con su vida. Cuando nos abrazamos de buenas noches dijimos cuánto nos amábamos y él dijo que me vería por la mañana. No sé qué pudo haber ingerido después de eso. Solo sé que puso su cabeza en el escritorio donde estaba trabajando sus proyectos de arte, se durmió y no se despertó”, señaló.

Respecto a las publicaciones en redes sociales sobre un posible suicidio, dijo: “Quiero que sepan que ese no es el caso. Para honrar su memoria, por favor hagan que los actos de bondad formen parte de su vida diaria".

Aclaró además que aunque el joven actor se encontraba profundamente afligido por la muerte de su padre (fallecido por mesotelioma), su último día fue alegre. “Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos alrededor de la casa con la intención de quedarse un tiempo en la casa que amaba”, finalizó Lisa Cloud.