¿Viste todas las referencias de Barbie?

Como adhesión, la película incluye muchos chistes que hacen referencia a momentos icónicos de la historia del cine, desde la famosa introducción de 2001: Space Odyssey hasta The Matrix e incluso atinadamente, al Snyder Cut de la Justice League.

Es casi imposible hacer una lista exhaustiva de todas las referencias presentes en Barbie. Gerwig y su pareja y co escritor, Noah Baumbach, la han llenado con numerosos gags y homenajes a diversas obras de arte, revelando que solo al verla varias veces se descubren todos los secretos de la película.

Entre algunos memes, textos, e idas al cine, estás son las referencias que compilamos:

Reemplazando a los simios con niñas

Casi todo el mundo, ha visto la referencia a la obra de Stanley Kubrick, director de 2001: Space Odyssey, donde unas pequeñas destrozan sus muñecas al descubrir la primera muñeca que representa a una mujer adulta real: Barbie. La polémica ha surgido debido a esta ingeniosa referencia, que destaca el impacto cultural y la evolución de la figura de Barbie a lo largo de los años. Este avance, logró captar la atención de la audiencia, generando muchas expectativas sobre lo que la película revela acerca de este icónico juguete.

La búsqueda de la mujer perfecta

La película se basa en el mito de Pigmalión, donde Barbie representa la figura ideal creada por Ruth Handler. Esto lleva a la incorporación de múltiples Barbies interpretadas por diferentes actores, explorando así la complejidad de representar a todo un género a través de una sola muñeca y cuestionando los estándares de belleza asociados al patriarcado.

La trama de Barbie sigue la evolución de la muñeca, quien cobra vida y se aventura en el mundo real, enfrentando la realidad y aprendiendo a valorar la autenticidad y las imperfecciones de la vida. Este viaje lleva a reflexionar sobre la importancia de la conexión humana y una existencia más gratificante.

Una actuación mítica

Gerwig sugirió a Margot Robbie que se inspirara en la actuación de Katharine Hepburn en The Philadelphia Story para su interpretación de Barbie. En aquella película, Hepburn retrató a una mujer fría y distante que descubre nuevas dimensiones de sí misma al desmoronarse emocionalmente. La visión de Gerwig para la película de Barbie es mostrar cómo el mundo perfecto del personaje se ve afectado por reflexiones sobre la mortalidad, llevándola a descubrir la verdadera belleza de la vida.

Sigue el camino amarillo… O rosa

Como si de Julie Garland se tratase, Barbie cuenta una historia clásica de una joven que se embarca en una travesía hacia un territorio desconocido, pero en este caso es como una versión inversa del Mago de Oz: Barbie viaja desde lo que podríamos llamar un país de las maravillas hacia el mundo real. En Barbieland, hay un camino de ladrillos rosas en lugar del tradicional camino de ladrillos amarillos, y en un detalle súper interesante, la marquesina del cine Barbieland muestra una referencia a The WIzard of Oz.

Cantando en el baño me acuerdo mucho de ti

No, no hablamos de Tin Tan. Pero en las mañanas de Barbie, se presenta una imitación de cómo el personaje de Gene Kelly se despierta y se prepara en American in Paris. Gerwig hace varias referencias a películas de Gene Kelly en Barbie, incluyendo Sing It in the Rain.

¿Estamos siendo vigilados?

Greta Gerwig mantuvo una conversación con Peter Weir, el director de The Truman Show, acerca de la forma en que él filmó su película sobre un hombre que vive sin saberlo en un reality show. Barbieland no solo refleja esa artificialidad en su concepto, sino que muchos de sus escenarios “vibran” y se ven cómo si estuvieran armados para ello ¿Eres tú, Will Ferrell?

Una paleta de colores concisa

La directora americana le ha dado crédito a la cineasta francesa, Jacques Demy, por haber inspirado la forma en que superpuso los colores (particularmente diferentes tonos de rosa) en Barbie para que todo resaltara en lugar de chocar. The Umbrellas of Cherbourg, The Young Girls of Rochefort y Model Shop sirvieron como inspiración estética.

Un sábado inolvidable

Casi al iniciar la película, hay un baile disco, que funciona como un homenaje a los bailes de John Travolta y compañía en Saturday Night Fever, de pies a cabeza.

¿Solo hay una Barbie “rara”?

En Barbieland, Kate McKinnon interpreta a Weird Barbie, una versión del personaje que ha sido muy jugada y presenta un corte de pelo torcido y garabatos en la cara. Cuando la Barbie de Margot Robbie comienza a tener pensamientos sobre la muerte, las otras Barbies de Barbieland la aconsejan que visite a Weird Barbie en busca de respuestas. Para esta escena, Greta se inspiró en una escena del drama romántico de 1948 The Red Shoes, dirigido por Emeric Pressburger y Michael Powell. La sensación del escenario sonoro de esa película influyó significativamente en el aspecto de todo Barbieland.

Un error en la vida

El papel de McKinnon no termina su participación en la anterior referencia, en un momento crucial para la trama se presenta como una figura mística y guía en la típica película de aventuras, guiando a la Barbie de Robbie en su búsqueda. Al concluir su discurso, Weird Barbie presenta dos opciones a la protagonista, simbolizadas por dos zapatos: elegir el tacón de aguja para quedarse en Barbieland o seleccionar el Birkenstock para aventurarse en el mundo real. Esta escena es una referencia al icónico momento ‘Red Pill-Blue Pill’ de The Matrix.

"Here’s Johnny!"

Cuando Barbie se aventura desde Barbieland al mundo real para investigar por qué está experimentando pensamientos de muerte, descubre que una madre llamada Gloria (interpretada por America Ferrera) ha estado jugando con ella y ha desarrollado una especie de conexión emocional con la muñeca. Al conocerse, ambas se dan cuenta de que comparten pensamientos sobre la muerte, la depresión y la inseguridad corporal. La hija de Gloria, al descubrir esta conexión, le pregunta a su madre si ellas dos están "brillando" en ese momento, haciendo referencia a la habilidad mística de establecer una conexión telepática en la novela de terror de Stephen King, The Shining.

1, 2, 3… Top Gun

Cuando Barbie regresa a Barbieland, descubre que la playa donde las Barbies suelen jugar voleibol ha sido invadida por Kens. En cambio, las Barbies actúan como porristas aduladoras. Es el primer indicio de que la dinámica de poder de la Barbieland matriarcal ha cambiado repentinamente. No puedes tener a un montón de Kens jugando voleibol de playa sin camisa en la playa y no hacer referencia a esa escena en Top Gun.

El hijo de Krypton

Sí, Barbie se burla tanto de Mattel como de Warner Bros. Al transformar Barbieland en un Kendom, los Ken hipnotizan a las Barbies convirtiéndolas en amas de casa, lo que lleva a Gloria, Barbie y otras a recordarles su verdadero potencial como escritoras, médicas y políticas consumadas, desafiando así el patriarcado en Barbieland. Alexandra Shipp interpreta a una Barbie que despierta de su aturdimiento y bromea sobre su involuntario interés en el corte de Zack Snyder de Justice League, haciendo referencia a la polémica campaña en línea impulsada por hombres en torno a esa película.

“La mejor película de la historia”

Una vez que cada Barbie recupera su conciencia, son enviadas para distraer a los Ken, mientras Barbie y Gloria, interpretadas por Robbie y Ferrera, roban y reprograman a otra Barbie. La Barbie presidenta, interpretada por Issa Rae, finge estar interesada en que Ken, interpretado por Simu Liu, le explique la obra maestra cinematográfica de Francis Ford Coppola, The Godfather. En una de las líneas más divertidas de la película, ella pregunta: "¿Oh, estás viendo The Godfather?", poniendo énfasis en la sílaba equivocada para aparentar ser tonta. Ken, aprovechando la oportunidad para impresionarla, se lanza a hablar sobre toda la película.

El mansplaining en toda su expresión es referenciado, para todos hay, no se preocupen.

