¿Dónde ver la Leagues Cup 2023 en México?

Calendario de partidos

Este torneo inició desde el 21 de julio con el encuentro entre el Internacional de Miami y el Cruz Azul, en el que el gol de Messi le dio la victoria a los locales del sur de Florida. Este torneo sigue y estos son los siguientes partidos para que los sigas desde México.

Jueves 27 de julio

Chivas vs. Cincinnati (18:00, tiempo del centro)

Nashville vs. Toluca (18:30, tiempo del centro)

América vs. St. Louis (20:00, tiempo del centro)

Sábado 29 de julio

Cruz Azul vs. Atlanta United (17:00, tiempo del centro)

Necaxa vs. Charlotte (17:30, tiempo del centro)

Santos Laguna vs. Orlando (17:30, tiempo del centro)

Austin vs. FC Juárez (18:30, tiempo del centro)

Pumas vs. D.C. United (18:30, tiempo del centro)

Domingo 30 de julio

Atlas vs. Toronto (17:30, tiempo del centro)

New York RB vs. Atlético de San Luis (17:30, tiempo del centro)

Tijuana vs. Querétaro (17:30, tiempo del centro)

Monterrey vs. Seattle (19:00, tiempo del centro)

Tigres vs. San Jose (21:00, tiempo del centro)

Lunes 31 de julio

América vs. Columbus (18:00, tiempo del centro)

Puebla vs. Chicago (18:30, tiempo del centro)

Toluca vs. Colorado (19:30, tiempo del centro)

Chivas vs. Kansas City (20:00, tiempo del centro)

¿Dónde puedo verlos?

Todos los partidos se transmiten en exclusiva por MLS Game Pass en Apple TV, luego de que la compañía de streaming evitara que se pudieran ver por televisión abierta en México.

¿Es gratis?

Si quieres ver la Leagues Cup deberás pagar por el MLS Season Pass. En México, el servicio de Apple TV+ tiene un valor de $99 pesos mexicanos por mes. Por su parte, el costo del MLS Season Pass es de $149 pesos mexicanos por un mes y de $499 para toda la temporada.