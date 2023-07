Controversial publicación en redes sociales del Atlas; hacen apología nazi

Todo esta controversia se suscitó a propósito de una jugada polémica en la que el New York City había logrado empatar cerca del final del partido, pero este anulado por el VAR, desencadenando una serie de comentarios sobre un posible favoritismo hacia el Atlas FC. Uno de estos comentarios fue realizado por Werevertumorro.

En su cuenta de Twitter, Werevertumorro expresó: "Hoy ayudaron al Atlas y seguro dirán: '¿No que el arbitraje estaba en contra de la Liga MX?'". "Se los aseguro, la opinión de mucha gente influye en esto", aseguró el influencer.

Hoy le ayudaron al Atlas y dirán: “No que el arbitraje estaba en contra de liga mx?” Se los juro que si influye la opinión de un montón de gente… se acuerdan cuando en ligamx todas se las marcaban a favor del Atlas hasta que la gente empezó a señalarlo y de la nada… — GABO MONTIEL (@werevertumorro) July 24, 2023

Werevertumorro citó cómo en la Liga MX todas las jugadas se marcaron en favor del Atlas FC "hasta que la gente empezó a señalarlo y de la nada desaparecieron los favores. Pues algo así pasó hoy. Lo de ayer fue grosero", atizó el productor de contenido.

Ante esa provocación, el Atlas FC respondió: "Esta toma es más clara que el agua, el fuera de lugar sucede en la primera jugada", haciendo un apunte al gol anulado al equipo de la MLS.

El Atlas FC apuntó a como las voces de influencers generan ideas de ayuda al equipo y citó una frase de Goebbels, ministro Nazi de información: "'miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá'".

Esta toma es más clara que el agua, el fuera de lugar sucede en la primera jugada. Es lamentable como “influencers” y gente de medios “analistas” manipulen generando ideas de “supuestas ayudas”, pero recordando lo que dijo Goebbels, Ministro Nazi de información (mano derecha de… pic.twitter.com/M1soNi6VNJ — Atlas FC (@AtlasFC) July 24, 2023

Por lo que Gabriel Montiel, nombre de Werevertumorro, respondió a esta provocación: "¿Alguna vez se había dado algo así? Recuerdan a algún equipo haciendo un tuit de este tipo? Aclarándole a un influencer una jugada y citando a un nazi?”.

¿Qué implicaciones tiene esto en Atlas?

Hasta ahora no hay un posicionamiento oficial de la institución que se volvieron bicamepeones con Diego Cocca, sin embargo la Liga MX tiene criterios muy específicos respecto a temas que pueden generar encono en la sociedad y en el entorno deportivo.

Esto cita el Reglamento de Sanciones por parte de la Federación Mexicana de Futbol:

Artículo 71

A todos los Sujetos a este Reglamento que incurran en las faltas que se señalan a continuación, se les sancionará según corresponda en cada caso:

a) No mantener una postura neutral ante temas de carácter político y/o religioso. Multa de 500 a 4,000 UMAs y/o de 1 a 3 partidos de suspensión.

b) Realizar conductas que vayan en detrimento del “Fair Play”, del deporte, del juego limpio y del fútbol federado en general. Multa de 300 a 4,000 UMAs y/o de 1 a 3 partidos de suspensión.

c) Aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales. Multa de 300 a 4,000 UMAs y/o de 1 a 3 partidos de suspensión.

d) Aquel Jugador, integrante del Cuerpo Técnico y/u Oficial que realice a través de medios de comunicación y/o redes sociales, críticas o comentarios negativos sobre el arbitraje y/o VAR. Multa de 3,000 a 6,000 UMAs y/o 1 partido de suspensión.

No obstante lo anterior, en caso de que así lo determine, la Comisión Disciplinaria podrá imponer cualquiera de las sanciones establecidas en el artículo 6 del presente Reglamento.