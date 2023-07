Muere Tony Bennett, legendario cantante estadounidense

Tony Bennett, el cantante estadounidense que tuvo un éxito imperecedero con "I Left My Heart in San Francisco" y se mantuvo perpetuamente lo suficientemente fresco como para ganarse a las generaciones más jóvenes de seguidores hasta bien entrado el siglo XXI, ha muerto a la edad de 96 años, informó la agencia Associated Press (AP) este viernes.

Fue nada menos que Frank Sinatra quien llamó al antiguo camarero "el mejor cantante del negocio" después de que se convirtiera en una estrella en la década de 1950. Bennett ganó 20 premios Grammy, incluido un galardón a toda su carrera.