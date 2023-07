Estrellas apoyan la huelga en Hollywood

Desde el pasado viernes 14 de julio, Jason Sudeikis de Ted Lasso y otros actores importantes se unieron a los guionistas en una huelga histórica en Hollywood. Sudeikis protestó fuera de NBC en Nueva York, mientras que Sean Astin de Lord of the Rings lo hizo frente a las oficinas de Netflix en Hollywood. Frances Fisher y Fran Drescher de Titanic, Unforgiven y The Nanny, respectivamente, también estuvieron presentes en Netflix. Fran Drescher es la presidenta de SAG-AFTRA, el sindicato de actores de cine y televisión.