¿La Inteligencia Artificial realmente puede sustituir a los actores?

En 2002 la película Simone en la que Al Pacino, Catherine Keener, Evan Rachel Wood, Rachel Roberts, Jay Mohr y Winona Ryder son parte de una historia que parecía de una lejana ciencia ficción, en la que un director crea una actriz hecha por inteligencia artificial que realiza las tareas de actuación al gusto y exigencia del creador generando una serie de conflictos con esto. Hoy en día esta discusión está a la mesa y antagoniza al uso de esta tecnología con los talentos que se prepararon para desempeñar estas tareas.

Los actores deben insistir en una regulación justa en su campo laboral, dada la incertidumbre y controversia que rodea el impacto de la IA en el entretenimiento. La demanda de transparencia a las plataformas de streaming en cuanto a números y ganancias, y la exigencia de regulación inmediata para la IA, son algunos de los puntos que han llevado al Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) a la huelga.

Hugo Valdés asegura que la IA no reemplazará a los actores, pero sí podría ayudar a mejorar y ampliar sus habilidades en la actuación. Por ejemplo, se podrían generar patrones para que el actor pueda ejecutar acciones que por naturaleza no serían posibles. Sin embargo, se debe establecer una regulación adecuada para evitar riesgos, como el uso indiscriminado de la IA que afecte los empleos en la industria actoral.

"A los actores les preocupa lo que pueda suceder con su voz, su presencia al final del día se busca, con cualquier tecnología, la posibilidad de dotar a los humanos de distintas capacidades y alcances, pero (ellos) no serán sustituidos", explicó Valdés.

"Si el mismo actor sabe que puede ser digitalizado, y ejecuta acciones que por naturaleza no puede, (con la IA) se estarán generando patrones para que actúe como se necesita. Se podría generar este trabajo y propiciar circunstancias actorales acordes con lo que busca el director, incluso en escenarios propios que sin IA no podrían ser factibles", detalló el experto, en entrevista con Reforma.

La IA también ha generado preocupaciones en otros sectores del entretenimiento, como los actores de doblaje, escritores y artistas gráficos, quienes buscan establecer leyes que regulen los contratos de las productoras para proteger sus derechos sobre su imagen y trabajo.

"Tenemos que irnos al antecedente para entenderlo, y sucedió con la digitalización, al tener avatares. Fue muy evidente con The Matrix (1999): Keanu Reeves especificó que no podían modificar o alterar su imagen sin su consentimiento. La digitalización ayudó a proveer de realismo a escenas que parecían imposibles y les permitió crear patrones; así lo entendemos y lo transportamos a la IA", dijo Valdés, ejecutivo de Roomie It, en la que es titular Aldo Luévano.

En conclusión, la IA tiene un impacto significativo en el mundo del entretenimiento, pero también presenta oportunidades para mejorar y enriquecer el trabajo de los artistas. Una regulación justa y consciente del uso de la IA será clave para proteger los derechos y empleos de los profesionales creativos en este dinámico campo.

(Con información de Reforma)