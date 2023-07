Así Alcaraz le sacó una carcajada al rey Felipe

En inglés, Alcaraz compartió lo especial que era para él tener al rey apoyándolo y bromeó: "He jugado delante de usted en dos ocasiones y las dos gané. Espero que venga más".

Su comentario provocó risas entre los presentes, incluyendo al propio Felipe VI, quien fue captado riendo abiertamente por las cámaras.

El Rey felicita, junto a los Príncipes de Gales y los Príncipes George y Charlotte, a Carlos Alcaraz tras su primera victoria en la final individual masculina de Wimbledon.



➡️https://t.co/f66rpoGmaN pic.twitter.com/idlh5HQKXb — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 16, 2023

Según el periódico ABC, posteriormente, Felipe VI visitó a Alcaraz en el salón que precede al balcón del All England Tennis Club.

En ese encuentro, el rey le dijo: "No sé si eres consciente de lo que has hecho". A lo que Alcaraz respondió: "Aún no, en unos días habrá tiempo".