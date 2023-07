Pedro Pascal es nominado a tres premios Emmy

Dos de las nominaciones de Pascal son por sus interpretaciones en pantalla. Obtuvo un lugar en la categoría de Mejor Actor Principal en una Serie Dramática por su papel en The Last of Us (junto con su compañera de reparto Bella Ramsey, quien también recibió una nominación a Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática), lo que lo enfrentará a tres actores de Succession por el premio.

Sin embargo, el drama no es la única habilidad de Pascal. También fue nominado como Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia gracias a su participación especial en el episodio del 4 de febrero de Saturday Night Live. Es el único presentador de SNL nominado en esa categoría este año, un cambio respecto a años anteriores donde este tipo de contendientes han dominado. Los otros nominados junto a Pascal incluyen a Jon Bernthal (The Bear), Luke Kirby (The Marvelous Mrs. Maisel), Nathan Lane (Only Murders in the Building), Oliver Platt (The Bear) y Sam Richardson (Ted Lasso). Lane se llevó la estatuilla el año pasado.

La tercera nominación de Pascal es en realidad por su narración en Patagonia: Life on the Edge of the World de CNN, una serie documental sobre los diversos paisajes y formas de vida de la locación sudamericana titular. Competirá contra Mahershala Ali (Chimp Empire), Angela Bassett (Good Night Oppy), Morgan Freeman (Our Universe) y Barack Obama (Working: What We Do All Day).

Los Premios Emmy 2023 se transmitirán el 18 de septiembre a las 7 pm.