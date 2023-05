Pedro Pascal aclara que no es un "daddy"

"Sí, me estoy divirtiendo", comentó en una reciente mesa redonda de actores dramáticos de The Hollywood Reporter, en la que participaron actores como Evan Peters, Jeff Bridges, Kieran Culkin, Damson Idris y Michael Imperioli. "Parece un poco relacionado con el papel. Hubo un período en el que Mandalorian es muy papá para el bebé Grogu, y Joel es muy papá para Ellie. Estas son partes de papá. Eso es lo que es", en referencia al estilo paternal que han tenido sus papeles.

Bridges le lanzó una provocación "¿Eres un papi (daddy)?". "No, no lo soy", respondió Pascal, antes de volverse hacia la cámara y agregar: "¡Y no voy a ser un papi!".

¡Y no voy a ser un papi!

Papi real o ficticio, los papeles recientes de Pascal en The Mandalorian y The Last of Us en los que claramente han expuesto un ángulo muy protector. Resulta fuerte ver como enseña la vida a la dura Ellie (Bella Ramsey), cuando le explica como disparar en The Last of Us, o la forma en la que evita que el dulce Grogu, que come ranas y exprime Anzellan, cause problemas en The Mandalorian, y no ver por qué la gente está haciendo la conexión, al menos, a un nivel literal.

Sin embargo, algunos papás de la vida real en esa discusión parecían no tan complacidos de que un "falso papá" haya estado haciendo de padre y se quedara con todo el crédito de papá. "Soy un papá", comentó Culkin. "A nadie le gustan mis papeles de papá", añadió. "¿Qué acabas de decir? ¿'A nadie le gustan mis partes de papá'?", comentó Pascal mientras el resto del panel se reía. Culkin agregó en broma: "Les gustan las partes de tu papá".

¿'A nadie le gustan mis partes de papá'?

Previamente, Pascal declaró a Entertainment Tonight que era el "papá genial y cachondo" de todos y describió ser un papá como "un estado de ánimo" durante una entrevista con el detector de mentiras de Vanity Fair. También hizo bromas de las interminables cámaras de fans que la gente ha publicado de él en línea en un sketch de Saturday Night Live a principios de este 2023.