VIDEO: Así fue la agresión contra Britney Spears en Las Vegas

Spears afirmó que fue golpeada por un guardia de seguridad mientras intentaba acercarse a Wembanyama cerca de un restaurante en un complejo de casinos en Las Vegas el miércoles por la noche. Por su parte, el jugador francés declaró que una persona, más tarde identificada como Spears, lo había agarrado por la espalda.

Spears presentó un informe a la policía alegando agresión. El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas informó que concluyó su investigación y "no se presentarán cargos contra la persona involucrada".

Paralelamente, el sitio TMZ en Estados Unidos publicó un video del momento en que la cantante intenta acercarse al joven atleta francés y recibe un golpe por parte de uno de sus guardaespaldas.

Wembanyama está programado para hacer su debut en la Liga de Verano de la NBA con los Spurs en Las Vegas el viernes por la noche.

El adolescente francés, con una altura de 2.26 metros, fue la primera selección del draft de la NBA el mes pasado y ha generado un gran reconocimiento como ningún otro desde LeBron James en 2003.

"El altercado ocurrió el miércoles por la noche. Spears mencionó que reconoció a Wembanyama en otro hotel anteriormente y cuando lo vio nuevamente en el Aria Resort & Casino, decidió acercarse a él y felicitarlo por su éxito".

Spears relató que "su seguridad me empujó con fuerza en la cara sin mirar atrás, frente a una multitud. Casi me derribó y provocó que se me cayeran los lentes".

(Con información de TMZ y AP)