Versión: Madonna cayó en el hospital por competir con la gira de Taylor Swift

En junio de 2009, el Rey del Pop dejó este mundo antes de su gira "This Is It", ya que trabajaba incansablemente para brindar una actuación de por vida a sus seguidores.

Del mismo modo, Madonna recientemente sufrió un colapso y fue llevada a un hospital, donde fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos debido a una infección bacteriana mortal.

"Todo el mundo veía venir algo así debido a su intensa agenda, pero sólo unos pocos fueron lo suficientemente valientes como para decirle que estaban preocupados", agregó la fuente.

La revelación de la fuente se produce un día después de que un amigo de la superestrella afirmara a Page Six que Madonna estaba presionándose demasiado para mantener el ritmo de sus bailarines, quienes son solo una "fracción de su edad".

"La Reina del Pop" fue sometida a intubación en la unidad de cuidados intensivos durante varios días después de ser diagnosticada con una "grave infección bacteriana" que, según los médicos, se originó a partir de una fiebre no informada que la cantante había estado tratando de controlar durante un mes mientras se preparaba con gran energía.