La guerra de los "Swifties"

¿Quienes son los swifties?

Seguramente habrás escuchado esta palabra o la has leído entre tantos comentarios en redes sociales: "los swifties" nueva palabra que circula en redes y de la que todos hablan: swifties.

Las personas identificadas como "swifties" son quienes siguen incondicionalmente a Taylor Swift, es el término que utilizan para denominarse como fan de la cantante de 33 años originaria de Nashville, Tennesse.

La guerra por "Tay" en el cono sur

En su comunicado se dio a conocer que visitaría Ciudad de México entre el 24 y el 26 de agosto, para partir luego a Buenos Aires el 9 y 10 de noviembre, para finalizar en Brasil, parando el 18 de noviembre en Rio de Janeiro y concluir el 25 y 26 del mismo mes en Sao Paulo, todo bien hasta ahí, pero es justo en Buenos Aires donde se está gestando un conflicto con agresiones por redes sociales a niveles muy considerables.

Algo que llama la atención con este anuncio, es que Swift dejó fuera de sus citas a Chile, por lo que sus fans están desesperadas por conseguir boletos en algún otro lugar. Haciendo uso de la lógica, lo más práctico sería asistir al destino más próximo: Buenos Aires. Aunque también Argentina es su rival histórico, tanto deportivo, social y hasta militar. Este anuncio desató lo que literalmente es una guerra en redes sociales entre chilenos y argentinos (otra vez) disputándose las entradas del Estadio Monumental de River Plate en la capital argentina.

Las fans argentinas están dispuestas a todo para que las chilenas no lleguen al tan esperado espectáculo. Y como es de esperarse en este nivel de fanatismo, los comentarios incluyen de todo un poco: desde los legendarios conflictos futbolísticos, la guerra de Malvinas hasta la compleja situación económica de Argentina. "Vos te reís de mi economía, yo te dejo sin vuelo", fue la consigna entre los "swifties", quienes en un operativo coordinado se han metido a las páginas de aerolineas para reservar la mayoría de los vuelos desde distintos aeropuertos de Chile hacia Buenos Aires, para impedir que puedan llegar desde el otro lado de los Andes, sí, eso puede hacer un fan en estos tiempos.

"Las swifties argentinas proponen entrar a la página de Despegar Chile y averiguar por fechas de vuelos para noviembre, así aumentan los precios. Estoy totalmente dominada por este gate me parece brillante, aumentaron 100 mil pesos chilenos en unas horas", comentó una usuaria en redes sociales, sorprendida otra seguidora de la artista estadounidense.

Tampoco podemos dejar de lado que en las inmediaciones del mayor estadio de Argentina ya hay grupos de fans que se han ido a acampar para lograr comprar entradas para un espectáculo que será en 5 meses. Posiblemente este tipo de cosas no pasaban desde Justin Bieber, que tenía una base de fans muy "fiel", si podemos llamarle así.

#Espectáculos | ¿Todo bien en casa? Fans de Taylor Swift agotan los boletos para una carrera de caballos en el Hipódromo de las Américas de la CDMX



Desde que se dio el anuncio de la llegada de Taylor Swift a México, cientos de personas en un grupo se comenzaron a preocupar por… pic.twitter.com/Tsi7AIJB4T — Plano Informativo (@Planoinforma) June 8, 2023

En Mexico la situación no fue menor: Las fans agotaron boletos para diferentes eventos como carreras de caballos, con el único fin de “probar” sus tarjetas de crédito y asegurarse que todo estará en condiciones para la compra de entradas al concierto de la interprete de "Blank Space". Por lo que adquirieron tickets para un evento en el Hipodromo de las Américas en la capital mexicana, que aunque tienen precios muy bajos que no rebasan los 60 pesos la intención es clara, asegurar que no hay ninguna limitación para hacer la compra del The Eras Tour