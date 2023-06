Lozano: Selección Mexicana llega con sed de venganza a Copa Oro

El "Tri" enfrentará este domingo a Honduras en su debut en el Grupo B de la Copa Oro, torneo que buscará ganar tras su derrota en la final de 2021 ante Estados Unidos.

"Estoy muy emocionado, contento y con la certeza de que el equipo va a dar un gran paso mañana. Veo muy bien a los jugadores, los veo contentos, con sed de revancha y hasta con ansiedad porque esto inicie", dijo Lozano en rueda de prensa.

México iniciará su participación en la Copa Oro una semana después de ganar el tercer lugar de la Liga de Naciones de la Concacaf al vencer 1-0 a Panamá. Tres días antes fue goleado 3-0 por Estados Unidos, que se quedó con el título del torneo.

"Se tiene que ganar desde el inicio y esta oportunidad la vamos a aprovechar. A mí me importa generar opciones de gol y que evidentemente el rival no me genere, eso lo tenemos que hacer a partir de ya", dijo el estratega, quien debutará al frente de la selección mayor.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) designó el pasado lunes a Lozano director técnico interino de la Selección tras el cese del argentino Diego Cocca.

"Tuve la fortuna de ir a Juegos Olímpicos, de ganar una medalla y eso me valió para hoy ser tomado en cuenta. Este reto es precioso para mí, me gustaría ver a un equipo protagonista y fuerte, y eso lo vamos a ir logrando conforme pasen los partidos", apuntó Lozano, quien llevó a México a la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Después de enfrentar a Honduras, México jugará ante Haití el 29 de junio y cerrará la fase de grupos de la Copa Oro frente a Qatar el 2 de julio.