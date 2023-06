Corea del Sur y ARMY celebran los 10 años de BTS

Fans del grupo - que se hacen llamar ARMY - se dieron cita por la mañana frente a las oficinas de su agencia HYBE, cuya fachada exhibe un enorme mural de la banda, para hacerse selfies o grabar videos en TikTok del acontecimiento.

Muchos vinieron del extranjero para la ocasión, y la alcaldía de Seúl organizó un programa especial para darles la bienvenida.

"Es emocionante estar rodeada de otros ARMY", dijo a la AFP Anne Micic, una científica de 55 años. "Es casi como tener otra familia, es realmente genial", añadió la fan australiana.

BTS "me salvó la vida", afirmó Claudia Agustin, una indonesia de 23 años, según la cual sus canciones le ayudaron a atravesar periodos difíciles.

La emblemática Torre Namsan de Seúl se ilumina en púrpura para conmemorar el décimo aniversario de las megaestrellas del K-pop BTS, en Seúl el 12 de junio de 2023. (ANTHONY WALLACE/AFP)

Se dijo "muy, muy orgullosa" del décimo aniversario de la banda. "Sé lo mucho que han luchado desde que empezaron, y se han vuelto realmente famosos. Ahora todo el mundo los conoce", añadió.

BTS, que debutó el 13 de junio de 2013, ha sobrepasado las fronteras, recaudando miles de millones a medida que construía una comunidad global de fans.

Carta turística especial

La alcaldía de Seúl publicó un mapa turístico especialmente para la ocasión, con 13 lugares que visitar en la capital, entre ellos la oficina de la agencia HYBE en Yongsan y el histórico Palacio de Gyeongbok, donde el septeto rodó una edición especial de The Tonight Show con Jimmy Fallon.

A partir del lunes, las principales atracciones turísticas de Seúl, como la Torre Namsan y la Dongdaemun Design Plaza, se iluminarán de morado, el color de los fans del grupo.

El líder de la banda, RM, asistirá al evento principal de la celebración en Seúl en el Han River Park el 17 de junio.

Una serie especial de sellos presentada por el servicio de correos de Corea se agotó rápidamente en internet: las 120 mil series disponibles sólo tardaron tres horas en venderse, dijo a la AFP un sorprendido funcionario.

El grupo, que actualmente está en pausa porque dos de sus miembros están cumpliendo el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, publicó un nuevo sencillo la semana pasada.

"Take Two" anuncia un segundo capítulo de la banda después de una década como músicos. "Los siete miembros participaron en 'Take Two'", dijo su agencia HYBE. "La canción transmite su aprecio por ARMY, por todo el amor que les dan".

Mientras tanto, los otros miembros están desarrollando sus carreras como solistas, una estrategia cuidadosamente planificada, según expertos.

"Todos los grupos masculinos de K-pop tendrán que tomarse un descanso o hacer una transición debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur", señaló Jeff Benjamin, columnista de K-pop de Billboard.

"Pero no todos los grupos se han preparado adecuadamente como BTS, con música preparada de antemano y contenidos significativos", dijo a la AFP.