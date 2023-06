Corona Capital 2023: Todo lo que debes saber sobre los boletos

Y este año no fue la excepción, ya que bandas legendarias como The Cure, Blur, Arcade Fire y The Chemical Brothers son parte de los headliners durante los días 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sin embargo, los fans se preguntan sobre los boletos, la preventa y todo lo relacionado para no perderse a sus bandas favoritas. Prepara tu cartera porque te damos los detalles para adquirir las entradas.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Como cada edición habrá diversos tipos de entradas: la Admisión General, Comfort Pass Presentado por Citibanamex, Citibanamex Plus y Área Club.

El Abono General de 3 días en Fase 1 cuesta 4 mil 290 pesos más cargos por servicio ($5,148); Abono Comfort 6 mil 435 pesos más cargos por servicio ($7,635); Abono Plus 8 mil 580 pesos más cargo por servicio ($9,780) y Abono Área Club 35 mil pesos más cargo por servicio ($36,200).

¿Dónde y cómo hacer la preventa?

La preventa Citibanamex para los abonos de tres días estará disponible el viernes 9 de junio a partir de las 14:00 horas a través de la página oficial de Ticketmaster.

La venta general dará inicio el sábado 10 de junio a las 14:00 horas en la página web de Ticketmaster así como en taquillas del Palacio de los Deportes.

¿Qué artistas se van a presentar en el Corona Capital 2023?