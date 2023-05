Hablemos de Podcasts: ¿Quieres hacer uno?

La voz del norte crece en los Podcast

La producción de contenidos digitales ha democratizado las expresiones de las redes sociales, ya no todo tiene que ser con un entorno basado en tres colonias de Ciudad de México, ya se crean contenidos desde cualquier lugar del país y del mundo, lo que ha permitido que haya nuevas narrativas y expresiones para los escuchas.

Esto destaca en esta tercera edición del Festival Mexicano del Poscast que tuvo como sede la capital del estado de Nuevo León.

"Algunos comentaristas lo han llamado como la segunda avanzada regia, y Monterrey es uno de los polos importantes del podcasting, diría yo, de todo el mundo hispanohablante. Aquí están algunos de los creadores más importantes y no hay ninguna razón para que todos los eventos y todas las cosas que se hagan se sigan haciendo en la Ciudad de México", reflexiona López.

"Monterrey, y para nosotros el norte en general, Ciudad Juárez, Tijuana, están avanzando en esta democratización del acceso a difundir su voz. En Sonoro creemos que el norte mexicano tiene grandes exponentes y tiene un punto de vista pues muy único. Hay una influencia geográfica, por lo que está sucediendo y creo que en un país muy enfocado a la centralización estamos viendo todas estas historias, todos estos puntos de vista de diferentes lugares del país. En el sur también hay muy buenas historias que merecen ser escuchadas", añadió González.

¿Cómo tener un podcast exitoso?

El podcast ha crecido de forma exponencial en todas las plataformas, de pronto podemos encontrar estilos muy definidos, temáticas y hasta expresiones que podrían ser hasta repetidas, pero ¿existe una forma de tener un podcast exitoso?

"Desde el punto de vista de Sonoro creo que son dos cosas que siempre pedimos a nuestros creadores. Es constancia, porque esto no es, aunque parezca hablar todos los días es muy fácil, no lo es, la constancia y a nosotros nos gusta el mantra de 'es mejor hecho, que perfecto'. No busquen la perfección en el primer intento", sentenció el directivo de Sonoro.

"Hay muchas personas allá afuera que tienen algo que decir, que están obsesionadas con un tema, por decir:literatura medieval, las estampas o lo que sea. Para Dementes es que no necesitas permiso, no necesitas que nadie te diga aquí es donde se hacen los podcasts, aquí es donde los publicamos", agregó López.

Para los productores de estos contenidos hay podcasts con unos nichos pequeñísimos y no necesariamente tienen que tener millones de descargas para ser exitosos. Por lo que los alcances y duraciones son variables que se deben considerar.

El buscar que tu podcast sea apalancado por una figura determinada solo porque sus redes sociales resultan muy "jugosas" en términos de seguidores, esto no debe ser el factor que provoque tener un invitado, para los especialistas esto resulta el error más común.

A contramano recomiendan invitar a personas con las que crees que puedes tener una conexión, que pueden contar algo interesante en función de los temas que aborda tu podcast, o bien con quienes tienes un genuino interés por platicar.

Tanto como la duración como la precisión con la publicación crean audiencia, si tu podcast sale a las 5am del viernes, tus escuchas ya sabrán que pueden considerar tu contenido para los tiempos que destinan a este consumo. A su vez la duración resulta relevante, si un episodio dura 45 minutos mantén la duración en ese tiempo para que se integre a la rutina de los escuchas.

Recuerda que los resultados no ocurrirán de inmediato, probablemente tu audiencia, tus invitados y hasta la voz que tienes se verá reflejada en el episodio 52, por lo que tomar a consideración estos factores resulta muy importante.