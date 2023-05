Tina Turner, "simplemente la mejor" en los escenarios

La resurrección

Roger lo cambia todo: look, músicos, repertorio y le da a la cantante un impulso decididamente roquero. Tina regresa al escenario junto a gigantes como Mick Jagger, Rod Stewart y David Bowie.

En 1983, Tina retoma un éxito de 1971, "Let's stay together", que marcó su resurrección. Pero no fue hasta que esa canción ocupó el sexto lugar en las listas de éxitos en el Reino Unido que el sencillo finalmente se lanzó en Estados Unidos.

El año siguiente es el de la consagración con el disco "Private Dancer", cuya autoría está firmada por el guitarrista Mark Knopfler (Dire Straits).

Con "What's Love Got To Do With It", Tina finalmente llega a la cima de las listas de éxitos en su país natal.

Triunfó en el cine en 1985 en la tercera cinta de "Mad Max", con Mel Gibson y firma otro éxito: "We Don't Need Another Hero”.

Fin de vida en Suiza

Con más de 50 millones de álbumes vendidos, Tina Turner acumula falsas giras de despedida. A los 70 años, todavía estaba activa en los escenarios.

Se instaló definitivamente en Europa en la década de 1980, dividiendo su vida entre Zúrich y una villa en Villefranche-sur-Mer, cerca de Niza, con su compañero Erwin Bach, 17 años más joven. Se casaron en 2013, cuando ella tomó también la nacionalidad suiza y abandonó la norteamericana.

Acumuló distinciones como la Medalla de las Artes y las Letras de Francia y una invitación a la Casa Blanca de George W. Bush, quien la saludó con el título de "las piernas más famosas del mundo del espectáculo".

La tragedia golpeó su vida en 2018 con el suicidio a los 59 años de su hijo mayor Craig, fruto de su relación con el saxofonista Raymond Hill.