Fallece la cantante Tina Turner a los 83 años

¿De qué murió Tina Turner?

“Después de una larga enfermedad”, la intérprete de "The Best” murió en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrch, Suiza, se dio a conocer.

"Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, señalaron sus representantes.

Turner, a menudo era llamada la “reina del rock and Roll”, y fue una de las mayores artistas discográficas de todos los tiempos, conocida por éxitos como "What's Love Got to Do with It" y “Proud Mary”.

La cantante estadounidense nacionalizada suiza, y que saltó a la fama en la década de 1960 vendió 200 millones de álbumes y ganó nueve premios Grammy.

Durante más de 60 años, transformó las nociones sobre el envejecimiento, la oportunidad y la resiliencia, sobre todo con su álbum histórico “Private Dancer”, que la lanzó al estrellato en solitario a los 44 años de edad, de acuerdo con Hollywood Reporter .

Uno de los episodios más sonados de su vida fueron sus desgarradoras memorias de 1986 “I, Tina”, en las que dio a conocer el terror que sufrió durante 16 años con su ex esposo Ike Turner, así como su escape y ascenso de la ruina económica.

Canciones de la reina del rock 'n' roll

-The Best

-What’s Love Got to Do with It

-We Don’t Need Another Hero

-Proud Mary

-Two People