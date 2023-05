Llevando el cine de México al mundo: Bárbara Mori y Fernando Bonilla

"Trabajar con Amat es un compromiso muy importante, porque es un director que ha hecho que el cine de México se vea alrededor del mundo. Antes había visto las películas de él y me parecen súper duras y muy crudas. Heli me dejó en shock, me dejó impactada por mucho tiempo", recuerda Mori. "El encontrarme que él es un hombre bondadoso, tierno, inteligente, me pareció fascinante como contrasta con su obra. Como director me parece un profesional y brillante, ha sido un honor estar en esta película", añadió la actriz.

Dentro de la temática se involucra el tema de una minera canadiense que está operando en una localidad, esta es una de las discusiones que más ha levantado reacciones en los tiempos recientes en diversas regiones de México, y justo son los temas sociales que aborda Amat Escalante en sus producciones que generan estas conversaciones en torno al país y la actualidad que tenemos.

"El gran villano de esta película es el libre mercado y esta película añade nuevos niveles a la violencia que vemos en México, más allá de solo disparos y gatilleros", reflexiona Bonilla. "Aquí se despliega como acordeón un montón de pisos de la violencia generada por el capitalismo apoyada por la corrupción, que en muchas formas se manifiesta con la familia de los Aldama", añade el actor que interpreta a un artista conceptual.

Barbara Mori se ha convertido en una de las actrices más versátiles del entretenimiento mexicano, pasando de la televisión, la comedia, el drama, thriller y temas sociales, por lo que ha visto en esta producción una forma de ser congruente con lo que el espectáculo puede generar en el entorno.

"Siento que llevamos una responsabilidad al hombro de contar historias que realmente generen un tipo de conversación. Me parece justo que ese es el cine que hace Amat que es sumergirte a algo más allá de la psique humana, también en los problemas sociales que enfrentamos como colectividad", reflexionó la actriz de origen uruguayo.

"Como artistas y como ciudadanos tenemos que reflexionar de la injusticia que existe y como la que se da de clases que es parte de lo que vemos en esta película", puntualizó Mori.

La premier que vivieron como elenco en el Teatro Claude Debussy de Cannes fue un momento que pocos interpretes pueden vivir y ser ovacionados en directo queda marcado. "Fue muy emocionante estar en un lugar tan hermoso en el que estabamos todos juntos viendo por primera vez la película y nos abrazábamos, y veíamos que la gente seguía aplaudiendo, fue hermoso, es un momento muy bello para la carrera de todos nosotros", concluyó Barbara Mori.