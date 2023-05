Dwayne Johnson vivió con una fuerte depresión en tres ocasiones

“No quería ir a la escuela. Estaba dispuesto a irme. Dejé la escuela. No hice exámenes parciales y me fui. Pero lo interesante, en ese momento, es que yo no sabía lo que era. No sabía lo que era la salud mental. No sabía lo que era la depresión. Sólo sabía que no quería estar allí, que no iba a ninguna de las reuniones del equipo, que no participaba en nada”, se sinceró Johnson en el podcast.

Otro duro momento que vivió el exluchador fue cuando se divorció de su esposa Dany García, en ese entonces también enfrentó un episodio de depresión.

“Años después volví a pasar por eso cuando me divorcié… No sabía qué era”, comentó el actor.

Dwayne Johnson explicó que en el 2017 volvió a sentir al depresión y que afortunadamente para ese momento sabía que tenía esa enfermedad, además que sus amigos lo apoyaron.

Como hombres, no hablábamos de ello. Agachábamos la cabeza y lo superábamos

"Años más tarde, alrededor de 2017 o así, pasé por un poco más. Sabía lo que era en ese momento, y por suerte, en ese momento, tenía algunos amigos en los que podía apoyarme y decir: ‘Sabes, me siento un poco tambaleante. Tengo una pequeña lucha sucediendo. Estoy viendo un poco de gris y no el azul'”, expuso el actor protagónico de Black Adam.

El actor fue solidario con las personas que viven con depresión y luchan contra ella todos los días:

“Como hombres, no hablábamos de ello. Agachábamos la cabeza y lo superábamos. No era sano, pero era lo único que sabíamos hacer. Si estás pasando por tu propia versión del bienestar mental que se convierte en un infierno, lo más importante que puedes hacer es hablar con alguien. No se puede arreglar si te guardas ese dolor dentro. Tener el valor de hablar con alguien es tu súper poder. Perdí a dos amigos por suicidio. Habla con alguien. A pesar de cómo te sientas, nunca estás solo”.