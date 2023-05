Cannes levanta el telón con Johnny Depp como Luis XV

¿Qué esperamos en Cannes 2023?

Por la alfombra roja desfilará Harrison Ford (80 años), que presenta la quinta y posiblemente última entrega como Indiana Jones ("Indiana Jones y el dial del destino").

Igualmente lo hará Martin Scorsese, también de esta generación, que dirigió un largo filme (3h10), "Killers of the flower moon", sobre una serie de asesinatos de indígenas en Estados Unidos en los años 1920, con Leonardo DiCaprio.

Uno de los grandes nombres españoles ligados a Cannes, Pedro Almodóvar, presentará un cortometraje de 25 minutos, de aires western y gay, con Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal ("The last of us").

Michael Douglas (78 años), estrella de películas como "Instinto Básico", recibirá una Palma de Oro honorífica por décadas de carrera.

Este año los metrajes largos imperan en Cannes, también en la competición oficial, con 21 películas, siete de ellas dirigidas por mujeres, un récord.

La cinta turca "Nuri Bilge Ceylan" dura 3h17; el documental chino "Youth Spring", 3h40. Ambas denuncian la atmósfera de países sometidos a regímenes opresivos.

La leyenda del cine británico Ken Loach (86 años) compite por su tercera Palma de Oro con "The old oak", también de carácter social.

Otra leyenda, el español Víctor Erice (82 años), que presentó su último largometraje hace tres décadas precisamente en Cannes, vuelve con "Cerrar los ojos" (casi tres horas), en una sección paralela.

El italiano Marco Bellocchio (83 años) también acudirá, para presentar "Rapito", una obra que narra el secuestro de un niño judío para ser educado como cristiano a mediados del siglo XIX en Italia.

Pero Cannes es también un escaparate para la siguiente generación, como Wes Anderson, que recurrió a un casting impresionante para su "Asteroid City": Tom Hanks, Scarlett Johansson, Willem Dafoe, Margot Robbie...

O "Le retour" de la francesa Catherine Corsini, rodeada de cierta polémica por el tratamiento de la sexualidad adolescente.

Destaca también la joven francosenegalesa Ramata-Toulaye Sy, con "Banel e Adama", su ópera prima.