Andrés Guardado se retira de la Selección Mexicana

Andrés Guardado, fue un joven que sorprendió a propios y extraños en la Liga BBVA MX ya hace cerca de 20 años y quien debutó en la Copa Mundial en Alemania 2006, en uno de los partidos más apasionantes para el aficionado mexicano: Argentina. Hoy decide que es momento de darle las gracias a la Selección Mexicana.

“Ya lo había dicho hace tiempo, pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en Selección Mexicana. Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento. Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito. Todos mis compañeros , los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años que ahora soy uno más de ustedes. ¡GRACIAS!”, fueron las palabras que enunció Andrés Guardado por medio de un video para cerrar el ciclo vistiendo la verde.

Hasta ahora no se habla de un retiro del futbol, sigue siendo parte del Betis en España. En ocasiones recientes ha declarado su intención de continuar en el club.

Con 36 años cumplidos, Guardado ha expresado a la prensa española: "Me siento muy a gusto aquí. Trabajo con alegría, me gusta el equipo, la institución, me he empapado de beticismo durante todos estos años y ahora mismo no entiendo mi vida sin el Betis y la verdad es que tengo mucha ilusión por este final de temporada".

Andrés Guardado en la Selección Mexicana

Partidos jugados: 180

Goles: 28

Periodo de actividad: 2005 - 2022

Dato curioso: el tapatío debutó en un juego contra Argentina en Alemania 2006, su último juego fue ante los albicelestes en Qatar 2022.