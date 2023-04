GP de Azerbaiyán: Horario y dónde ver a “Checo” Pérez

Este GP, que se disputará en las calles de Bakú, verá un nuevo formato sprint con más calificaciones y menos ensayos libres durante el fin de semana, aprobado por la FIA, lo cual refiere actividades de intensidad mayor para los pilotos.

En el GP de Azerbaiyán los mexicanos esperamos ver a Sergio “Checo” Pérez en lo más alto del podio, pues hay que recordar que se trata de una carrera callejera, las cuales se le facilitan al tapatío.

Para no perderte todos los detalles de la próxima carrera de la Fórmula 1 en la que veremos a “Checo” competir por el primer lugar rumbo al Campeonato de Pilotos, en Life and Style te decimos a qué hora y dónde verla, pues será en horarios no tan comunes en el caso de nuestro país.

Horario del GP de Azerbaiyán 2023 en México

La actividad comienza este viernes 28 de abril con la práctica libre 1 a las 03:30 horas tiempo centro de México, mientras que la clasificación será a las 07:00 horas.

El sábado 29 de abril ocurrirá el sprint shootout a las 02:30 horas tiempo centro de México, y la carrera sprint dará inicio a las 07:30 horas.

La carrera por el GP de Azerbaiyán será el domingo 30 de abril a las 05:00 horas, en la que habrá 51 vueltas en total.

¿Dónde ver la carrera?

Todas las actividades del GP de Azerbaiyán podrán verse a través de Fox Sports, Fox Sports 3, Fox Sports Premium y F1 TV.

¿Cómo llega “Checo” Pérez al Gran Premio de Azerbaiyán 2023?

En el GP de Australia, el más reciente de esta temporada, el mexicano Sergio Pérez terminó en 5º lugar, por detrás de Lance Stroll (4º) y Fernando Alonso (3º) de Aston Martin, Lewis Hamilton (2º) de Mercedes y su coequipero de Red Bull Max Verstappen en 1º.

Próximas carreras de la Fórmula 1

Después de Azerbaiyán, las siguientes próximas carreras serán el GP de Miami el 7 de mayo, el GP de Emilia-Romaña el 21 de mayo y el GP de Mónaco el 28 de mayo.