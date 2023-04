Fernando Alonso: "Un desafío" el nuevo formato de carrera sprint

"Aquí no tenemos muchas más novedades que el alerón trasero de baja carga aerodinámica. Hay que buscar un buen equilibrio y, sobre todo, tener velocidad en las rectas. Espero que esta ala nos ayude. Por fin llegó”.

“En curva lenta vamos bien y aquí hay curvas lentas", señala Alonso en declaraciones que reproduce el portal de Soy Motor.

Sobre el nuevo formato de carrera sprint, que se estrena este fin de semana con dos clasificaciones y dos carreras, el español dijo: "Es un desafío. Es un formato complicado, sobre todo subir al coche directos a la clasificación del sábado".

"Eso sí, es igual para todos. Si estuviera en casa, me gustaría más este formato. Cuando no estaba en Fórmula 1 no veía los libres; sólo la clasificación y la carrera. Creo que es interesante. Arriesgaremos más", agregó.