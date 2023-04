Richie O’Farrill vs Daniel Sosa; se rompió la hermandad en el mundo del Stand Up

¿Quién es Ricardo O’Farrill?

Ricardo O’Farrill, también identificado simplemente como Richie, es un comediante mexicano quien es uno de los referentes del género de Stand Up nacional. Gracias a su fama a colaborado en producciones relevantes de su clase como los especiales de humor lanzados en Netflix; sin embargo, su carrera no ha quedado exenta del escándalo, en una ocasión fue señalado en redes sociales por hacer un chiste con tintes de pederastia.

El cómico inició su carrera en el medio del entretenimiento por medio de la extinta la aplicación de videos Vine, en su cuenta compartía videos burlándose de situaciones cotidianas o haciendo bromas a miembros de su familia. Con el tiempo se convirtió en uno de las estrellas mexicanas de la aplicación, lo que le abrió las puertas de TV Azteca. En esa televisora, O’Farrill compartió pantalla con otras figuras que también son relevantes en el mundillo del Stand Up como Sofía Niño de Rivera y Mau Nieto en el programa "Deberían de estar trabajando", para luego ser parte del equipo de Comedy Central Presenta, en donde fue conocido por personalidad y humor negro.

Uno de sus momentos más relevantes de la carrera del comediante fue cuando firmó un contrato con Netflix para lanzar el especial "Abrazo Genial", mismo que por su gran éxito la plataforma de streaming produjo una segunda entrega titulada "Abrazo Navideño", en se el humorista narra experiencias que los mexicanos viven durante las fiestas de Navidad.

Las acusaciones contra Daniel Sosa

Ricardo O'Farrill se fue contra uno de sus compañeros de gremio en sus declaraciones por medio de TikTok. Esa destaca como una de las acusaciones más polémicas, puesto que señaló a Sosa de haberlo amenazado de muerte frente a varias personas que asistieron a la boda de Mauricio Nieto.

“Le dije: ‘no me toques, no te me acerques’. Me empezó a empujar, afortunadamente estaba Morris, dueño del bar 27, que ha visto a borrachos reaccionar, porque Daniel Sosa estaba borracho, entra a intervenir la situación y de repente siento un pisotón, este pinch… futbolista frustrado. Nos separan se están llevando a Daniel”, narró Ricardo O’Farrill.

Ricardo comentó que le pidió a Sosa que le pidiera disculpas y que de no hacerlo lo exhibiría en redes sociales, algo que no se cumplió y lanzó una amenaza en su contra. “Se lo están llevando y el güey me dice: ‘Dile a tu mamá que tu mañana, morgue. Tengo testigos”, añadió Ricardo O’Farrill.

O’Farrill añadió que Daniel Sosa es tóxico y que incluso drogó junto a Mau Nieto a una mujer con una droga sintética. Sin embargo, dijo que el le creía a Mau Nieto luego de que este rechazara las acusaciones de violencia sexual de las que fue señalado hace unos años.

Richie O’Farrill vs standuperos mexicanos

Las declaraciones de O'Farrill fueron contundentes contra varias figuras, uno de sus blancos de acusaciones fue Sofía Niño de Rivera, quien es una de las más famosas y prolíficas de la escena humorística de habla hispana.

A Niño de Rivera la acusó de ser prepotente desde que trabajó en Azteca. A su vez la señaló de infiel con su esposo, de quien también habló. Acerca del marido de la comediante dijo que lo habrían despedido de Google por haber colocado un shot en el pecho de una trabajadora.

Otros de los mencionados por parte de O'Farrill fueron Alex Fernández y Zanassi a quienes se refirió como envidiosos. En ese momento dijo que cuando hacían "Deportología", Zanassi le cuestionó sobre porque ganaba tanto dinero. Apuntando a que sus compañeros no se alegraban de sus triunfos.

Y no paró ahí, hablo de Román Torres, integrante de la agrupación Matisse, señalo que que los dos elementos de Matisse ya estaban "gordos" y que estos ya solo buscan vivir de ser influencers. Atizó diciendo que Matisse es "música de tías".

Las declaraciones de un O'Farrill notoriamente alterado terminaron cuando la madre del comediante le informó que Chumel Torres y otros compañeros del medio estaban fuera de su casa preocupados luego de verlo tan afectado a cámara.