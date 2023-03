La obra de teatro con Chumel Torres y Pablo Perroni que debes ver

Es un texto original de la escritora y dramaturga francesa Yasmina Reza, y trata de dos parejas que se reúnen para resolver un incidente entre sus hijos. La tarde avanza, las emociones se desbordan y las máscaras sociales terminan por destrozarse.

En entrevista con Life and Style, Chumel Torres habló sobre su personaje y las diferencias que encuentra con él en la vida real.

“Es un personaje muy interesante porque empieza siendo muy pasivo, muy conciliador, muy ‘no quiero que se desate un conflicto’, pero por lo menos en los personajes de Pablo y Tato son tan fuertes que no hay manera de contenerlo mucho tiempo y él acaba cediendo un poco a esta dinámica y las alianzas que se van formando entre los personajes con respecto a su escala de valores”.

"No me relaciono con el personaje, pero he sido ese güey al que la circunstancia lo ha obligado a cambiar de postura y que si hay que agarrarnos en los fregadazos, pues ni modo, nos vamos a eso”.

“Una de las razones por las cuales acepté participar en el proyecto es porque no tiene nada que ver con lo que yo hago. No es stand-up, no es comedia, no es política, no es nada de eso, pero es una obra refrescante. Es divino dejar de lado un ratito a Morena, AMLO, Peña, Calderón, y ponerme a pelear con un señor porque su hijo le pegó al mío”, cuenta entre risas Chumel.

Por su lado, el actor y coproductor de la obra “Un Dios Salvaje” Pablo Perroni, nos platicó sobre lo que podemos esperar de la obra y los retos para brindar al público un rato de entretenimiento a través de ella.

La gente va a esperar mucha risa y diversión con "Un Dios Salvaje" Pablo Perro

“La gente va a esperar mucha risa y diversión con 'Un Dios Salvaje'. En mi experiencia, si el proceso es divertido y todo fluye, el público lo disfruta de la misma manera. Tuvimos la oportunidad de tener un ensamble increíble de gente muy talentosa y con un súper director que entiende la obra y un gran equipo creativo”.

“Además, la historia es un tema tan vigente, afortunadamente o desafortunadamente, todo lo que vemos todos los días en redes y la violencia que sucede con niños y con adultos. Así que el público al salir de la obra de teatro van a ir a sus casas y seguirán hablando y discutiendo de lo que acaban de ver; de cómo se relacionan o qué ellos hubieran hecho o por qué creen que los personajes actúen de la misma manera”, señala Perroni.

Cuándo se estrena la obra de teatro "Un Dios Salvaje"

“Un Dios Salvaje” comienza su temporada este 29 de marzo con funciones todos los miércoles a las 20:45 horas en el Teatro Milán, ubicado en Lucerna 64, Col. Juárez, Ciudad de México.

“En una hora y media la obra te lleva por absolutamente todas las emociones, sin parar. Para los actores es de las obras quizá más complicadas por el nivel de energía que se requiere, y también se necesita un gran director como Miguel Septién para entender exactamente dónde sí, dónde no”, agrega Pablo Perroni.