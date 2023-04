Los problemas extracancha de Cristiano Ronaldo con su esposa

La relación de Cristiano y Georgina está en una gran controversia desde Portugal, en el que el medio CMTV se dio a conocer que el exariete del Real Madrid, está cansado de la actitud que Georgina, versión que fue soportada por algunas personas cercanas al entorno de la pareja, tales como un psicólogo, un amigo de la madre de CR7, así como una amiga del goleador fichado en Arabia Saudí.

El psicólogo explicó que CR7 “no vive un momento de felicidad”, puesto que cada vez convive menos con su madre o el resto de su familia, y aunque el especialista no menciona directamente a Rodríguez, da a entender que es la argentina quien no le permite dicha convivencia: “Todos sabemos por qué está cada vez más alejado de su familia”.

Daniel Nascimento, un comentarista del programa en "Noite das Estrelas" de dicha cadena portuguesa, añadió que Cristiano no está conforme con el estilo de vida que mantiene Rodríguez, y sobreexpone el nivel económico del que gozan como familia gracias al multimillonario contrato de él en la nación árabe. “Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. En la serie no hace más que gastar, gastar y gastar, y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano”, dijo.

Recordemos que el contrato de CR7 con el Al-Nassr cubre las próximas 2.5 temporadas, en las que el portugués ganará 75 millones de dólares al año, esto sin contar los ingresos que recibe por su imagen, campañas y mercancía relacionada con él.

En uno de sus reality shows se ha visto que la modelo argentina gasta a manos llenas. En un episodio el empleado de la tienda, entre risas, les comunica que el total de su ticket es de más de 27 mil euros, arriba de medio millón de pesos mexicanos (535 mil). "Fui a comprar un modelito para la playa y, al final, me llevé media tienda. Que me digan ahora cuánto es la broma", dice Georgina

Filipa Castro, quien es amiga de Cristiano, negó todos los rumores asegurando que “están como siempre, superbien. Esto son historias, chismes encargados por gente que no soporta a Georgina”.

Adicional a las situaciones familiares aún está abierta la discusión en Arabia Saudí por el gesto obsceno que hizo Cristiano Ronaldo en un juego ante el Al-Hilal, rival declarado del Al-Nassr, que le podría costar la deportación de la nación y su contrato millonario.