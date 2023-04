Gérard Depardieu es acusado de "violencia sexual"

"Además de la denuncia de Charlotte Arnould, hemos recopilado 13 relatos de mujeres que dicen haber sido objeto de bromas o propuestas sexualmente inapropiadas por parte del famoso actor, de diferentes niveles de gravedad", indica el informe de Mediapart.

En este reportaje, indica que estos acosos eran reiterados y se trataba de una dinámica sistemática por el actor de 74 años, actividad que era conocida por el resto del elenco.

El actor tenía acercamientos con las maquilladoras, actrices o técnicas del equipo a las que "metía las manos en las nalgas, entre las piernas, en los muslos o en el vientre, así como hacía posiciones sexuales obscenas y, a veces, emitía gemidos insistentes", se narra en el reportaje.

Una de las actrices denunciantes de este reportaje, quien colaboró con Depardieu en la cinta Big House fue quien indicó. "Sin previo aviso, Gérard Depardieu me metió la mano debajo del vestido. Sentí sus dedos tratando de llegar hasta mis bragas”, recordó y añadió que "le apartó la mano, pero siguió". "Se puso agresivo, intentó quitarme la ropa interior y tocarme: entendí que aquello no formaba parte de su personaje. Si no le hubiera parado, lo habría conseguido”, detalló la actriz.

El revelador reportaje de Mediapart apunta a que estos episodios fueron sistemáticamente ignorados en el set con risas y comentarios del tipo: "¡Oh, está bien, es solo Gérard!". Aunque existen las posturas de muchas de las denunciantes quienes no presentaron su denuncia entonces por miedo a represalias violentas y el riesgo de no poder volver a trabajar.

"Un elemento es común en las historias. La asimetría entre, por un lado, mujeres a menudo jóvenes y precarias que inician su carrera, y por otro, un actor de fama mundial, cuya mera presencia a veces permite financiar la película", rememoran en este informe.

Entre otras producciones donde se vivieron estas agresiones de violencia sexual fueron L'autre Dumas (2010) y la serie de Netflix Marseille (2016-2018).

Según el cuerpo de abogados de Depardieu, del bufete Cabinet Temime, indicaron que algunos de los relatos parecían estar basados en "evaluaciones muy subjetivas y/o juicios morales", misma que el actor rechaza categóricamente los hechos. "Él niega formalmente todos los cargos que puedan caer bajo la ley penal", fue su postura ante el medio francés.