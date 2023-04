Qué hay en el teatro en CDMX

Así de simple

Teatro: Centenario Coyoacán: Sala 2

Cuándo verla: Sábados, 17:00 y 19:00.

De qué se trata: Es una comedia romántica, conmovedora, actual, divertida y cautivadora que nos permite vivenciar las infinitas emociones que se experimentan a lo largo de las diferentes etapas de una relación. Nuestros protagonistas son Clara y Joaquín, sin embargo, no están solos, conviven con todas las voces que los habitan, todas ellas participan en sus decisiones marcando así el camino de estos dos personajes. Esta historia dispara la pregunta: ¿Qué pasaría si todas nuestras voces internas hablarán igual de fuerte?

Elenco: Barbára Falconi, Chris Pascal, Lorena del Castillo, Ricardo Baranda, Katixa Mecerreyes, Juan Pablo Rocha.

Director: Jorge Seleme

Vedette

Teatro: Foro Stelaris Reforma (Fiesta Americana Reforma-Colón)

Cuándo verla: Viernes, 22:30 hrs. Sábados, 22:30 hrs

De qué se trata: La experiencia de Noche que le devuelve el GRAN Cabaret a la Ciudad de México.En el nuevo Foro Stelaris del Fiesta Americana Reforma, el lugar “donde la fiesta nunca termina”.Ven y vive junto a glamorosas mujeres un espectáculo al más puro estilo de “Las Vegas”, donde no faltará la comedia de “La Lupe” la anfitriona de la noche quien te llevará de la bohemia “al bailongo” para gozar como hacía mucho no sucedía con un espectáculo donde tú eres no solo espectador sino un invitado más de esta celebración de música, canto, risas y baile!

Elenco: Renatta Bagó, María Uriate, Major Pérez, Itzel Pela, Julls Granados "La Lupe", Gloria Toba, Verito García.

Dirección: Óscar Carpia.

La obra que sale mal

Teatro: Foro Cultural Chapultepec

Cuándo verla: Viernes, 20:45 hrs. Sábados, 17:00 y 20:00 hrs. Domingos, 17:00 hrs.

De qué se trata: Una agrupación dramática universitaria nos deleitará con un pieza magistral de suspenso que ni la misma Agatha Christie podría haber concebido. Bienvenidos al estreno de Asesinato en la Mansión Haversham en el que las cosas van de mal... a un completo desastre. Una protagonista inconsciente, un cadáver que ni actuar muerto puede, y actores que se tropiezan con todo (incluyendo sus líneas); ¡esto es una catástrofe nunca antes imaginada!

La obra que sale mal recientemente celebró 500 representaciones, por lo que es una alternativa sumamente recomendable.

Elenco:Ari Albarrán, Daniel Bretón, Iván Carbajal, Artús Chávez, Jose Dammert, Ana Sofía Gatica, Alex Gesso, Daniel Haddad, Alondra Hidalgo, Ricardo Maza, Juan Carlos Medellín, Daniel Ortiz, Majo Pérez, José Luis Rodríguez "Guana", Yuriria Del Valle.

Dirección: Mark Bell

