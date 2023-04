The Last of Us: ¿Qué esperar de la segunda temporada?

Todo amante del subgénero zombie sabe que una buena historia Z no puede aspirar a un final feliz. Por eso, incluso aquellos que no estaban familiarizados con el videojuego original de The Last of Us, aceptaron las sensaciones agridulces que dejó el desenlace de la primera temporada. Uno especialmente duro si consideramos que justo cuando Joel Miller y Ellie Williams empezaban a abrazarse como una familia, la relación se vio manchada por las sombras del miedo y el engaño. Nadie dijo que sobrevivir al apocalipsis era cosa fácil.

El final rompió el corazón, pero al mismo tiempo dejó esperando por más. Buenas noticias: aunque algunos temían que todo terminara en una miniserie, HBO ha confirmado la segunda temporada de The Last of Us. Así lo confirmó la vicepresidenta ejecutiva de programación y jefa de películas y series dramáticas de la cadena, Francesca Orsi, en un comunicado en el que señala que “después de esta inolvidable primera temporada, no puedo esperar para ver a este equipo encontrarse nuevamente con la segunda”.