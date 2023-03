Billie Eilish reprograma concierto cancelado en CDMX

El show de la estadounidense como parte de su gira Happier Than Ever, The World Tour 2023 se realizará este jueves 30 de marzo en el mismo recinto a las 19:00 horas.

La intérprete de Bad guy y Everything I wanted prometió ayer cuando salió a cantar cinco piezas acústicas ante los miles de asistentes que su presentación en CDMX será muy especial, así como una noche emotiva e inolvidable.

Ahora, para el concierto de este jueves las puertas del Foro Sol abrirán a partir de las 16:00 horas.

Todos los boletos adquiridos para el show de ayer serán válidos para esta nueva fecha.

¿Qué hacer si se mojó mi boleto?

Si los boletos se mojaron y quedaron ilegibles, los fans que los adquirieron a través de Ticketfast estarán disponibles nuevamente en su cuenta de Ticketmaster para ser descargados.

Si son boletos físicos es necesario llevar el número de orden, identificación oficial y tarjeta con la que se compraron los boletos, y personal de Ticketmaster atenderá las solicitudes en taquillas del inmueble (Puerta 6 del Foro Sol).

¿Qué hacer si quiero solicitar un reembolso?

Si fue una compra por internet utiliza el Botón de Ayuda dentro de tu Cuenta Ticketmaster y tu solicitud será atendida.

Si la compra fue en Centros Ticketmaster debes acudir al centro Ticketmaster donde realizaste tu compra con tu número de orden, identificación oficial y tarjeta con la que se compraron los boletos y tu solicitud será atendida.