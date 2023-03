La Selección Mexicana no convence; la paciencia se desploma

Ojalá fuera solo un tema de contundencia, o de posesión de balón, pero tanto a la ofensiva como a la defensiva, el Tricolor lleva varios meses sin convencer a nadie.

El Coloso de Santa Úrsula a reventar, los jerseys verdes pintando el estadio, pero el Tricolor no retribuye

Y no se ve la luz al final del túnel, porque la Liga MX no genera talento constante ni exporta jugadores en cada ventana de transferencias. En la liga local no existe el descenso, califican a Liguilla 12 de 18 equipos y, lejos de pensar en volver a la Copa Libertadores o tener más roce con el futbol sudamericano, los directivos mexicanos prefieren aliarse con la MLS estadounidense.

"Tengo un proceso de 3 años y medio, llevo un mes y 10 días con los jugadores. Sabemos lo que tenemos que mejorar; la conclusión es que hay que seguir trabajando de la misma manera".



El Azteca: una oportunidad desperdiciada

Jugar en el Estadio Azteca, frente al público más exigente, pero a su vez el más fiel, siempre es una oportunidad para el Tri, y una gran ventana para cualquier seleccionador debutante, en este caso, Diego Cocca.

Puede dejar una buena sensación y seguir el camino sabiendo que cumplieron en casa, pero esta vez ocurrió todo lo contrario.

Como si los rayos y la tormenta que detuvieron por un momento el encuentro fueran un presagio, la llovizna de abucheos e insultos bajó desde las gradas al terminar el partido.

Más de lo mismo. El Coloso de Santa Úrsula a reventar, los jerseys verdes pintando el estadio, pero el Tricolor no retribuye.

Y claro, no se puede juzgar una etapa de trabajo con dos partidos, tampoco se puede determinar la capacidad máxima de un equipo con solo 180 minutos jugados, pero sí se puede entender el descontento de una afición que se ilusiona año tras año, y sigue sin experimentar cambios verdaderos.

No sólo no llegó la reconciliación del Tri con la afición, sino que incluso hoy el fastidio es mayor. Decepción que crecerá conforme nuestro futbol siga cayendo por este tobogán. La afición está harta… y tiene razón. — Alberto Lati (@albertolati) March 27, 2023

No llegó la “reestructuración” en selección nacional. Nada cambia en el formato de liga mediocre y conformista, y encima, el nivel de los jugadores seleccionados no levanta, por más que en sus equipos luzcan bien o marquen diferencia.

Los abucheos seguirán escuchándose, y aunque el Tricolor no pierda, la afición no estará contenta hasta ver un mejor funcionamiento, cohesión de grupo o, mínimo, un estilo de juego definido.

El gigante de la Concacaf parece encogerse, y la gente ya no tiene paciencia.