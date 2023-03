Diego Cocca presenta su primera convocatoria como DT de México

Con 34 futbolistas, 20 de ellos que asistieron al Mundial de Qatar 2022, el argentino Diego Cocca presentó el jueves su primera convocatoria como director técnico de México, para encarar en marzo a Surinam y Jamaica por la Liga de Naciones de la Concacaf.

"Es una lista de 34 jugadores porque creemos conveniente que la cantidad es buena para no desgastar tanto a los jugadores, y entendiendo que es mi primera lista y que ellos no me conocen y podamos convivir", dijo Cocca en conferencia de prensa.