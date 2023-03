The Weeknd y Binance regalarán NTFs a fans

Binance, es un proveedor líder mundial de infraestructura de blockchain y criptomonedas, quien es parte de la gira de The Weeknd con la que ofrecerá 64 recitales en casi dos decenas de naciones con su "After Hours Til Dawn".

Como parte de esta colaboración y para acercar la Web3 a sus fans, los asistentes a los conciertos podrán reclamar un NFT oficial como recuerdo de la experiencia en el concierto, que además les dará acceso exclusivo a más de The Weeknd en el futuro.

Aquellas personas que tengan entradas para los próximos conciertos de The Weeknd en Europa y América Latina, recibirán un código de Ticketmaster (se aplican restricciones en función de la residencia), que podrán utilizar para obtener un NFT coleccionable. En el caso de los espectáculos de México están agendados para Monterrey el 26 de septiembre; Ciudad de México el 30 de septiembre; en Guadalajara el 25 de octubre.

Creados por Binance en colaboración con The Weeknd, estos NTFs permitirán a los fans conservar un registro digital oficial de su asistencia a la gira. En esencia, es una versión del siglo XXI de las entradas de los conciertos que se conservan como recuerdo. También se trata de una introducción fácil y divertida a la Web3 y a la tecnología blockchain, que permite desbloquear el acceso exclusivo a más de The Weeknd.

¿Qué son los NFTs?

Los NFTs o tokens no fungibles (Non Fungible Token en inglés) son representaciones inequívocas de activos, tanto digitales como físicos, en la red blockchain. Usan la misma tecnología que las criptomonedas, pero al contrario que estas, no se pueden dividir ni intercambiar entre sí, pero sí se pueden comprar y vender.