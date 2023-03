Para este evento la originaria de Río de Janeiro ha decidido imponer una serie de estrictas condiciones para sus invitados a esta gran fiesta, que se tendrá lugar la noche de este viernes en Sao Paulo.

Por medio de su cuenta de Instagram, la misma Larissa de Macedo Machado (su nombre real) ha dado detalles de cada uno de los requisitos que deben cumplir los invitados a la celebración subrayando "si no te gusta, no vengas".

L

os requisitos que pone Anitta para asistir a su cumple:

"No traer +1". La interprete que se volviera famosa globalmente por su tema "Envolver" explica que no quiere celebrar su cumpleaños rodeada de personas a las que no conoce. Y ella aclara "te invité a ti, no a tus amigos" y atesta con una demoledora declaración: "Si no sabes caminar solo, puedes quedarte en casa".

No hacer fotos ni vídeos durante la celebración. Anitta señala que las personas que acudan lo hagan por diversión y no para publicar lo que allí ocurra en internet. Para hacer ese tipo de cosas les invita a acudir a fiestas de otras personas, pero no a la suya.

Fans incómodos abstenerse. "No bromees con los famosos y no molestes a la gente hablándoles sin parar", apunta para su último requisito de asistencia.

Anitta publicou as regras da sua festa de aniversário: pic.twitter.com/fpuuwqmoQq — Anitta Crave | Fan Account (@AnittaCrave) March 21, 2023

Con toda esta lista de requisitos, Anitta narró a sus seguidores de Instagram que recibió un montón de llamadas de varios de sus invitados preguntando si era posible llevar a sus parejas a la fiesta. Aprovechando sus stories ella les respondió diciendo que "si alguien no puede venir solo, que contrate un terapeuta".

Respecto al segundo requerimiento, la más importante para ella por lo que parece, confirmó a sus followers que si a alguien se le ocurría sacar su móvil del bolso para hacer alguna foto o vídeo, llamaría a seguridad para que lo sacaran del evento.

Independiente a esto ya veremos que aceptación tienen los requisitos de la cantante con sus invitados y si es un gran éxito o se queda con todo y pastel. ¿Tú aceptas los términos y condiciones de la fiesta?