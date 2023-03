Paris Hilton tuvo experiencia desagradable con Weinstein

No te pierdas: Salma Hayek: "Por años, (Weinstein) fue mi monstruo" Salma Hayek: "Por años, (Weinstein) fue mi monstruo" (Foto: Brightcove )

La socialité estadounidense, habló con Glamour UK acerca de una experiencia que le resultó aterradora siendo ella muy joven y abriéndose paso en el mundo del modelaje, pero el cruzarse con Weinstein la asustó por lo vivido.

Hilton previamente al episodio donde el entonces productor había hablado con él y le puso sobre la mesa la posibilidad de convertirla en actriz, por lo que la citó con la promesa de leer algunos guiones, sin embargo, la empresaria eligió no presentarse.

"Yo era una adolescente, así que me impresionó. Yo estaba como, '¡Dios mío, Harvey Weinstein es genial! Y simplemente no quería ir, así que nunca fui", comenta Paris Hilton en la revista británica.

Luego del primer encuentro con Harvey Weinstein, Hilton recordó que fue durante una fiesta que tuvo una mala experiencia con él, misma que no fue más allá de un susto.

"Fui al baño y luego me siguió. Intentó abrir la puerta, así que estuvo golpéandola y golpeándola. Al ver que no abría, yo le pregunté '¿por qué quieres entrar aquí?' Y advertí que simplemente no lo abriría. La seguridad vino y literalmente se lo llevó y él gritaba, 'Esta es mi fiesta', volviéndose loco. Me asustó y me aterroricé", narró Hilton que este 2023 se convirtió en madre.

Paris Hilton en esa entrevista señaló que nunca había hablado acerca de su experiencia con Weinstein, puesto a que tenía miedo acerca de las posibles críticas y represalias que podrían provenir del poder del destacado exproductor de Hollywood.

Weinstein está en prisión con cargos de abuso sexual y violación, la primera de estas sentencias es por 23 años en el estado de Nueva York. Ahora que concluyó su segundo juicio llevado a cabo en California, específicamente en Los Ángeles donde se le adicionaron cargos de abuso sexual, el hombre sumará 16 años más a su condena luego de ser hallado culpable.

Sin importar la cantidad de denunciantes la forma en que este cometía estos delitos tienen una serie de coincidencias, mismas que le dan elementos a la autoridad para castigar su proceder hacia las mujeres con las que se relacionó.