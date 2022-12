Messi: Quiero vivir más partidos siendo campeón del mundo

"¿Qué va a haber después de esto?", se preguntó Messi al declarar ante la televisión argentina en la zona mixta. "Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada", señaló.

Messi resaltó lo mucho que luchó en su carrera y que la Copa se le dio “casi al final", en su quinto Mundial.

"Pero por otro lado, me encanta el futbol, me encanta lo que hago, lo disfruto y disfruto estar en la Selección, estar con este grupo. Y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo", aseveró el también jugador del PSG.

Con una sonrisa que no se le quita y el trofeo en las manos, Messi se mostró más que satisfecho. "Creo que ésta (la copa) la quieren todos. Es la más deseada por cualquier jugador. Es el sueño de chiquito de cualquiera", dijo.

"Es una locura que se haya dado en el momento en que se dio, pero es impresionante. Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía, lo dije en algún momento, que Dios me la iba a regalar y no sé por qué presentía que iba a ser ésta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme", añadió.

Con este triunfo, Argentina sumó su tercer trofeo, luego de haber ganado en Argentina-1978 con la selección de Mario Kempes, y en México-1986 con la de Diego Maradona.