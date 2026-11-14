México cae ante Jamaica 3-2 en cuartos de la Liga de Naciones de Concacaf

En su visita al estadio Nacional de Kingston, la selección mexicana sufrió su tercera derrota consecutiva bajo el mando de Rafa Márquez, quien no ha ganado en sus cinco partidos como seleccionador azteca.

"Me gustaría que el equipo mantuviera el nivel, tener la posesión más tiempo y no perderla tan fácil", dijo Márquez. Además, consideró que sus jugadores están "demasiado excitados por querer llegar rápido al área rival".

El Tri salió al campo con una alineación conformada por 11 futbolistas que participaron en el Mundial 2026, pero se vio carente de la actitud que le caracterizó con el anterior seleccionador, Javier Aguirre.



Gilberto Mora celebra el gol que metió al minuto 70. (Agustin Cuevas/Getty Images)

Los delanteros Santiago Giménez y Julián Quiñones estuvieron erráticos en el primer tiempo y desperdiciaron dos oportunidades claras frente al portero Jahmali Waite.

Los Reggae Boyz tuvieron una escandalosa ventaja de 3-0 y parecía que sentenciaban esta serie de cuartos de final.

El defensa mexicano Jesús Gallardo les concedió el 1-0 con un autogol al minuto 27.

Después del descanso, al 46', Jamaica paseó la pelota sobre el área mexicana y Renaldo Cephas firmó el 2-0 con un disparo fulminante.



Richard King aprovechó un penal al 63' para un 3-0 que asomaba lapidario. El equipo caribeño se desdibujó y permitió la reacción del Tri.

Gilberto Mora anotó el primer tanto azteca con un disparo desde los linderos del área al 71'. Gracias al talentoso mediocampista de 18 años, el Tri puso fin a una racha de 292 minutos sin anotar un gol.

Y Quiñones se acreditó el 3-2 con un penal al 81'. El partido de vuelta se jugará el martes en el estadio BBVA, en Monterrey.

Con información de AFP